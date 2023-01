Cambio della raccolta di carta e plastica in alcune aree della città: molti impreparati alla novità

Con l’inizio del nuovo anno è entrato in vigore l’EcoCalendario 2023 di Alea Ambiente per la raccolta porta a porta dei rifiuti. Sono cambiate le giornate di raccolta di plastica e carta nelle Zona B e D della città: in particolare, nella zona B il ritiro avverrà nella giornata di lunedì, mentre quello della plastica il giovedì; mentre nella zona D invece, la raccolta della carta sarà effettuata il martedì e quella della plastica il venerdì. La novità, benchè annunciata da Alea attraverso post su Facebook e pubblicazioni online, ha colto impreparati molti cittadini, che si sono affidati al vecchio EcoCalendario 2022 che riportava anche la raccolta dei primi giorni del 2023.

E così nei quartieri era facile vedere fuori dalle abitazioni bidoni ancora pieni a causa della errata esposizione, con alcuni cittadini che hanno manifestato il proprio malumore con segnalazioni alla redazione di ForlìToday. Distese di bidoni gialli affiancati da blu e viceversa. Non tutti infatti hanno avuto modo di apprendere del cambiamento attraverso i canali online, soprattutto gli anziani.

Le nuove giornate di raccolta, così come anche eventuali variazioni all’esposizione in occasione delle Festività sono riportate sull’EcoCalendario 2023, disponibile cartaceo in circa 50 edicole e rivendite di giornali nei 13 comuni del territorio, oltre ai punti informativi e sportelli Alea Ambiente. In formato digitale, lo strumento è reperibile sul sito o nella App Alea Ambiente, oltre che all’interno dello Sportello Online.