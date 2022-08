Tre generazioni dietro il bancone: la famiglia Schibuola cede la farmacia di Piazza Saffi dopo 90 anni

“I nuovi datori hanno un modo di operare più votato all’imprenditorialità, ma i due anni e mezzo trascorsi con Alessandra e Giovanni rimangono indimenticabili”. Sprizza riconoscenza da tutti i pori Sofia Briganti, giovane dipendente della Farmacia Schibuola di piazza Saffi, che dopo 90 anni ha cambiato gestore: dal dicembre scorso, a dirigere lo storico presidio sanitario posto sotto il loggiato comunale, è Hippocrates, gruppo imprenditoriale milanese, specializzato in molteplici servizi connessi alla salute e operante sotto l’insegna de “Lafarmacia”. “Verso la metà dello scorso anno – comunica Alessandra Schibuola - si sono presentati gli emissari del network Hippocrates con un’offerta per rilevare la licenza. Ne ho subito parlato con mio fratello Giovanni, contitolare dell’attività: la proposta era importante e certe occasioni capitano una volta sola nella vita”.

“Dott.ssa Alessandra Schibuola – si legge tuttora sul profilo Facebook dell’esercizio - lavora in azienda dal 1985, dopo aver conseguito la Laurea in Farmacia all'Università di Bologna. Le sue grandi passioni sono la cucina e la famiglia, ed è amante della pallacanestro”. “Dott. Giovanni Schibuola – è la descrizione relativa al fratello - inizia a lavorare nel 1993, dopo essersi laureato in Farmacia all'Università di Bologna. Ama viaggiare, leggere ed è appassionato di sport”. “Personalmente - riprende Alessandra - non mi è parso vero di accettare l’offerta dopo quasi 40 anni di attività e di andare in pensione”.

Giovanni, ancora in piena condizione lavorativa (è nato nel 1969, l’anno della morte del nonno fondatore, di cui porta il nome), si è mosso diversamente: fino al 30 marzo scorso ha affiancato sotto la nuova insegna le due ex dipendenti Sofia e Camilla, per poi mantenere l’iscrizione all’Albo dei farmacisti in modo da rimanere sul mercato, a disposizione per consulenze ed eventuali sostituzioni presso altri presidi sanitari del territorio.

La Farmacia Schibuola è apparsa sulla scena imprenditoriale forlivese alla fine degli anni’30 del secolo scorso, un attimo prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, per iniziativa del dott. Giovanni Schibuola, nonno di Alessandra e Giovanni. Il medico, giunto a Forlì da Rovigo insieme alla famiglia, subentrò al dott. Cortesi, titolare della precedente attività. “Affacciata sulla principale piazza di Forlì – si legge sul sito web della storica bottega - la farmacia è gestita dalla famiglia Schibuola da tre generazioni. L'attività di Giovanni è proseguita prima con i figli farmacisti Valentino e Letizia e poi con i nipoti Alessandra e Giovanni. Le nostre specialità sono i prodotti naturali e omeopatici di diverse marche; è, inoltre, fornita di alimenti per diabetici e di molti dispositivi medicali, come apparecchi per aerosol e misuratori della pressione sanguigna”.

“Quando sono subentrata a mio padre nel 1985 – ricorda Alessandra – ho mantenuto intatta la disposizione interna per molti anni. Nel 2001, d’accordo con Giovanni, abbiamo operato una profonda ristrutturazione, che è quella visibile tuttora col nuovo gestore”. Il network Hippocrates continua nel solco tracciato dagli Schibuola, ma i buoni propositi, declinati sul web, sono veramente intriganti: “Lafarmacia. è la prima realtà completamente italiana nel settore delle farmacie. Entrare in un punto Lafarmacia. significa vivere una customer-experience unica nel suo genere, pensata per mettere a proprio agio le persone, e far sentire ognuna di loro una persona speciale”. A Forlì, oltre a Schibuola, “Lafarmacia.” conduce anche Cagli, Mainetti e la Farmacia del Ronco.

Nella foto la farmacia di Piazza Saffi