Il Bennet lascia l'unico suo punto vendita nel Forlivese. Ma l'ipermercato riaprirà con una nuova insegna

L'ipermercato a marchio Bennet del centro commerciale "Le fornaci" a Forlimpopoli cambia gestione e passa a Conad. Dal 24 febbraio prossimo l'ipermercato chiuderà al pubblico per riaprire, indicativamente il 10 marzo con nuove insegne e un'organizzazione completamente nuova. A informare i lavoratori e i gestori dei negozi della galleria è stata una lettera. Mentre l'ipermercato, per ovvi motivi, resterà completamente chiuso, i negozi della galleria del Centro Commerciale saranno attivi con un orario diverso da quello attuale: apriranno alle 10 e chiuderanno alle 19, a eccezione di bar, lavanderia ed edicola che manterranno l'apertura alle 9. Questo cambio di orario per i negozi della galleria si giustifica col fatto che anche per loro è previsto un restyling che riguarda impianto di illuminazione, tinteggiatura e la nuova segnaletica direzionale.

Era già da parecchio tempo, addirittura anni, che si ipotizzava un'eventuale cessione dell'ipermercato da parte dell'attuale gruppo lombardo Bennet, cessione tra l'altro sempre smentita dallo stesso gruppo. Ora, probabilmente si è trovata la quadra e il Conad, che ha già un altro supermercato a Forlimpopoli, in zona Palazzetti, entra in possesso anche di questo spazio molto interessante in una zona di grande passaggio, a pochi passi dalla via Emilia, ma anche vicinissimo al nuovissimo superstore del Ronco, a Forlì.

Ma c'è anche un altro fronte da tenere in considerazione: quando si parla di cessione, ovviamente, emergono subito i timori dei lavoratori che non sanno che tipo di trattamento spetterà loro. In questo caso il cambio di gestione sembra essere assolutamente indolore. "Una decina di giorni fa abbiamo avuto il primo incontro con la direzione aziendale - spiega Gianluca Gregori della Filcams Cgil di Forlì-Cesena - e abbiamo avuto rassicurazioni che tutto procederà nel migliore dei modi. Ovvero tutti i lavoratori, che sono circa una settantina, verranno acquisiti alle medesime condizioni e con gli stessi diritti acquisiti. Da quello che ci è stato detto siamo davanti a un trasferimento di lavoratori assolutamente indolore".