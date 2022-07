San Varano, intervento sollecitato dal quartiere: cambia la viabilità tra le vie Comugno, Casadio e Firenze

Sono iniziati lunedì i lavori che porteranno alla modifica della viabilità sul quadrante composto da via Comugno, via Casadio e via Firenze. "Si tratta di un intervento molto importante sollecitato dal Quartiere di San Varano e concordato con l’attuale amministrazione", evidenzia l'assessore alla Mobilità, Giuseppe Petetta, specificando che "il progetto prevede la modifica del senso di marcia di via Casadio, da senso unico di circolazione a doppio senso, quindi la predisposizione di un'apposita area di transito dell’intersezione tra via Casadio e via Firenze per permettere l’ingresso e l’uscita in e da Via Casadio da e in Via Firenze".

"Tale intervento, assieme alla contemporanea modifica dei sensi di marcia su Via Comugno e alla ridefinizione della viabilità su tutto il quadrante Comugno-Casadio, ha lo scopo di snellire ed agevolare il transito su tutto il comparto composto dalle vie Comugno, Casadio e Firenze - conclude -. Le opere previste consistono essenzialmente nella demolizione dell’isola spartitraffico (che attualmente impedisce l’uscita da Via Casadio) e nel ripristino della pavimentazione stradale; nella realizzazione dell’attraversamento ciclabile su Via Casadio (come prosecuzione naturale lungo Via Firenze) e nell'adeguamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale lungo via Casadio".