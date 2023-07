Il ricco cammino all'Itaer di Camilla, diplomata con lode: "Grazie ai prof ho imparato molto su me stessa"

"L'eredità che questa scuola mi ha lasciato mi accompagnerà a lungo e il ricordo dell'Itaer avrà sempre un posto speciale nel mio cuore". Diploma con lode all'Aeronautico "Baracca" di Forlì per l'anconetana Camilla Paggi. Si definisce "una ragazza molto estroversa, sempre alla ricerca di qualcosa da fare, di hobby ne ho una marea e sicuramente quelli che prendono la maggior parte del mio tempo sono la lettura e la musica".

Ha qualche hobby o interessi particolari?

"La passione per il campo aeronautico è nata frequentando questa scuola. Ai tempi scelsi questo indirizzo per curiosità e un po' per la passione per la meteorologia che mio nonno mi ha passato quando ero piccolina. Capii che questa era la scelta giusta quando in terza ci portarono a volare. Li' fui cosi' felice che se avessi potuto, avrei volato altre 100 ore".

Ha conseguito il brevetto di pilota o non rientra nei suoi progetti?

Il brevetto rientra nei miei piani, ma sto ancora cercando di capire cosa sia meglio fare al momento. Sicuramente appena ne avrò la possibilità lo prenderò.

In cosa vorrà specializzarsi in futuro?

"In futuro vorrei restare nel campo dell'aviazione perché come ho già detto è nata in me una vera e propria passione per tutto ciò che riguarda l'aeronautica. In particolare mi piacerebbe diventare un controllore di volo".

Dal 2020 la pandemia ha rivoluzionato il programma scolastico. Quale è stato il livello di difficoltà con la didattica a distanza durante il lockdown?

"Il covid non ha sicuramente aiutato, ma personalmente non ho sofferto troppo la distanza, scolasticamente parlando, mentre invece è stato un bell'ostacolo dal punto di vista delle amicizie. Stavo iniziando a conoscere la mia nuova classe quando la pandemia è iniziata e ad oggi mi dispiace aver perso tutto questo tempo che avrei potuto passare con i miei amici. I docenti sono stati essenziali durante il mio percorso. Ho trascorso un anno in America e il mio ritorno è stato particolarmente complicato, ma sarò per sempre grata ai miei professori per avermi aiutato ad reintegrarmi e a tornare al passo con la classe. Forse la cosa più dolorosa da lasciare, chiudendo questo capitolo di vita, sono proprio loro dato che per me sono stati molto più di semplici insegnanti.

Come giudica il suo percorso al Baracca?

"Mi reputo molto soddisfatta del mio percorso al Baracca nonostante sia stato breve dato che ho fatto i miei primi due anni in una scuola diversa e ho fatto il mio quarto anno all'estero. Questi due anni a Forli' mi hanno fatto crescere sotto ogni punto di vista. Io essendo una fuori sede ho dovuto imparare a vivere da sola e ad autogestirmi. La scuola non è stata una passeggiata ma mi ha dato grandissime soddisfazioni, motivo per il quale la risceglierei e se potessi rifarei questo percorso iniziando dal primo anno. Sarò per sempre grata ai miei professori per avermi insegnato molto più di semplici nozioni scolastiche. Grazie a loro ho imparato molto su me stessa, su quello che voglio essere e su quelli che saranno i miei obiettivi futuri. Ci tengo a ringraziare la nostra preside per tutte le opportunità che ci ha dato e per aver reso la scuola una grande famiglia della quale sono fiera di far parte. L'eredità che questa scuola mi ha lasciato mi accompagnerà a lungo e il ricordo dell'Itaer avrà sempre un posto speciale nel mio cuore".