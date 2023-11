Camion carico di polli si ribalta in un incidente: è strage di volatili, ferito anche un ciclista

Pauroso incidente stradale sabato mattina lungo la Bidentina, a Forlì. Il fatto è avvenuto intorno alle 11. Un autoarticolato, adibito al trasporto di animali, si è ribaltato su un fianco occupando per intero la sede stradale. Nello scontro è rimasto coinvolto anche un ciclista 73enne in transito, che ha riportato lesioni di media gravità. Le due squadre dei Vigili del Fuoco intervenute sul posto hanno provveduto all'assistenza sanitaria del ferito in attesa dei sanitari di Romagna Soccorso. Sul posto anche il servizio veterinario dell' Ausl per la valutazione degli animali e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza. Pare che all’origine dello schianto possa esserci il tentativo dell’autotrasportatore di evitare l’impatto con un’auto, cappottandosi. Si contano circa duemila volatili morti. Si è resa necessaria la chiusura della strada per le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo coinvolto.