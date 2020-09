Camminano per ore e perdono l'orientamento mentre vanno a funghi

Hanno perso l'orientamento mentre cercavano funghi. Paura per un sessantenne ed una cimquantenne senese, che sabato pomeriggio si sono recati nella zona di Campigna per andare a funghi. Dopo essersi incamminati nel bosco, per altro con vegetazione molto alta e aver camminato per almeno un paio d’ore, si sono resi conto di aver perso l’orientamento. Nella ricerca di una via d’uscita a questa situazione, hanno notato uno dei cartelli geolocalizzati. Hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto, fornendo il numero del cartello. Alle 16.10 è stata attivata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco che si è avviato sul punto indicato.

Nel frattempo i due dispersi hanno incontrato un altro fungaiolo che stava scendendo verso Campigna, accompagnandi fino alla strada dove nel frattempo era già già arrivato il fuoristrada del Soccorso Alpino che ha accompagnato i due senesi alla loro macchina, in zona Corniolo. Nessun problema sanitario.