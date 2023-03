Oltre 400 persone alla Camminata delle donne per le vie di Terra del Sole

Circa 400 persone hanno partecipato mercoledì sera alla "Camminata delle Donne" organizzata dalla società "Corri Forrest" Asd di Terra del Sole nell'ambito dell'8 marzo, giorno dedicato alla festa delle donne. In particolare, l'iniziativa si è articolata in due camminate, una per esperti di circa 10 chilometri e una per amatori principianti di circa 6 chilometri. Le due camminate sono state condotte da due associati della sezione camminatori Forrest, Monica Zecchi e Paolo Mengozzi per il percorso più corto e Valentina Ghetti per quello più lungo. Al termine è stato dato a tutte le donne un rametto di mimosa ed è stato offerto un rinfresco a base di salsiccia fagioli, colomba pasquale e vin brulé.