Campagna Amica in trasferta a Forlimpopoli, sui tavoli due ricette dell'Artusi

Per festeggiare il bicentenario del gastronomo e scrittore romagnolo Pellegrino Artusi, autore de “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene”, primo codice alimentare dell’Italia unita, la Cucina del Mercato di Campagna Amica di viale Bologna 75 (Forlì) l'8 e il 9 agosto porta il vero cibo contadino in trasferta a Forlimpopoli. Con l’obiettivo di celebrare l’Artusi, colui che di fatto ha elevato il cibo da puro alimento di sussistenza a fattore culturale ed è unanimemente riconosciuto come il papà della cucina italiana, il Mercato di Campagna Amica sarà presente con la sua Cucina contadina e con alcuni piatti creati utilizzando i prodotti dei suoi agricoltori nel cuore della 24esima edizione della Festa Artusiana in corso fino al 9 agosto a Forlimpopoli e dedicata quest’anno al tema della ‘cultura a tavola’.

Nelle serate di sabato 8 e domenica 9, nello stand centrale ‘2020 Assieme con gusto’, in piazza Artusi, la Cucina del Mercato di Campagna Amica, in partnership con Coldiretti Forlì-Cesena e Bio Valbidente, proporrà dalle ore 19 questi due piatti (degustazione completa euro 10): sabato 8 agosto Tagliatelle al sugo di carne (Ric. Artusi n. 4) e burger di manzo alla canapa con misticanza dell’orto; domenica 9 agosto Risotto alla canapa e Roast-beef II (Ric. Artusi 522) su misticanza dell’orto.