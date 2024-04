Video, manifesti e 10mila volantini per spiegare come cambierà la città con i cantieri del Pnrr: al via la campagna informativa

"Mancano mille giorni esatti al termine del Pnrr ed entro il 30 giugno 2026 saranno terminati i 50 progetti avviati dal Comune: ne sono passati 995 da quando è stato approvato dall’Unione Europea e siamo esattamente a metà del suo percorso". Ha esordito con questa frase l’assessore Marco Catalano alla presentazione della campagna informativa sul Pnrr (obbligatoria dal punto di vista normativo per l’articolo 34 del Regolamento Ue 2021/241), ideata per informare i cittadini riguardo agli investimenti fatti per le opere della città e sui cantieri che sono stati avviati. Una campagna di comunicazione, partita a fine marzo, che prevede manifesti, video, segnaletiche, serigrafie e volantini, costata 24mila euro.

“L’obiettivo della nostra campagna è di fare comprendere ai cittadini gli investimenti fatti con il Pnrr - afferma l’architetto Serena Nesti, coordinatrice della segreteria tecnica Pnrr - per spiegare come cambierà la città grazie ai cinquanta progetti che saranno completati entro il 2026. Vogliamo far capire che il disagio che inevitabilmente stanno portando i tanti cantieri aperti, sarà un sacrificio che porterà ad una Forlì migliore e più a misura del cittadino. Per questo motivo stiamo valutando come tenere sempre aggiornato il sito del Comune sull’andamento dei lavori: probabilmente le informazioni saranno inserite ogni sei mesi”.

Una campagna che è stata strutturata per raggiungere tutti i cittadini e per far arrivare le informazioni nella maniera più semplice e immediata. “Abbiamo deciso di sintetizzare la campagna in cinque macro categorie su cui l’Ente sta lavorando ovvero sport, mobilità, ambiente, cittadini e servizi, e cultura, rappresentando ognuna con un colore differente per caratterizzarla meglio - spiega Nesti -. Abbiamo creato un video esplicativo che sarà presto pubblicato nel nostro sito e realizzato manifesti delle dimensioni 70x100 che sono stati affissi il 28 aprile in plance individuate in maniera strategica come la stazione, Piazzale della Vittoria e lo stadio, e resteranno per tre settimane. Viale Salinatore è l’unico luogo della città dove si possono trovare tutti insieme”.

“In prossimità delle principali opere Pnrr abbiamo installato una segnaletica orizzontale con un QR code che rimanda al video – continua Nesti - e ad una pagina web specifica del sito del Comune con informazioni dettagliate sugli interventi svolti. Nel centro storico abbiamo avuto la concessione dai proprietari di quattro negozi sfitti di applicare alle vetrine delle serigrafie per dare sia una nota informativa sia per contrastare il degrado urbano, mentre al Centro Commerciale Puntadiferro ci saranno plance digitale”.

Non potevano ovviamente mancare i volantini, da sempre un ottimo metodo per comunicare. “Abbiamo stampato un numero limitato di circa diecimila volantini che saranno distribuiti nei prossimi giorni, per venire incontro alle persone che non utilizzano strumenti digitali o il web e saranno collocati nel centro storico e punti istituzionali come l’Urp o la biblioteca. Vogliamo quindi che tutti i forlivesi conoscano il Pnrr e i vantaggi che porterà alla città”.

Orgoglioso di questo piano è l’assessore Catalano: “Siamo a metà esatta del Pnrr ed è stato fatto un ottimo lavoro che vogliamo sia compreso al meglio dai cittadini. La campagna di comunicazione è stata finalizzata per mettere ognuno nelle migliori condizioni per avere informazioni e sono state usate tutte le tipologie di comunicazione. Sono molto contento dell’iniziativa portata avanti con alcuni proprietari di negozi nelle vie più importante e trafficate del centro per abbellire le vetrine e dare un tocco di colore”.