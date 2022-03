Campagna di manifesti di 'Pro Vita & Famiglia' contro gli aborti selettivi

?Come per ogni essere umano, il primo diritto di una donna è quello alla vita. Ogni anno in diverse parti del mondo l?aborto selettivo impedisce la nascita di milioni di bambine uccise nel grembo materno solo perché femmine. Che potere e quali diritti potremo mai dare alle donne se, prima, non le facciamo nascere? Perché le femministe non protestano? L?uguaglianza tra uomo e donna inizia nell?utero. Noi siamo dalla parte delle donne al 100%, comprese quelle che devono ancora nascere", così Simone Ortolani, referente del Circolo territoriale di Pro Vita & Famiglia Emilia-Romagna, presentando la campagna di affissioni che interesserà, Ravenna, Forlì, Rimini, Riccione e Cesena.

Nel manifesto affisso a Forlì sulla grafica si legge ?Potere alle donne? Facciamole nascere!?, con l?immagine stilizzata di un bimbo nel grembo materno. ?Con queste affissioni - prosegue la nota - non vogliamo stare colpevolmente in silenzio a guardare lo sterminio di milioni di donne tramite aborti selettivi. Siamo dalla loro parte e dalla parte delle donne abbandonate alla disperazione e alla solitudine quando scoprono di essere incinte e non hanno mezzi per portare avanti la gravidanza. Chi, invece, incoraggia le donne ad abortire tacendo i traumi fisici e psicologici dell?aborto è contro di loro e contro i loro diritti. Le donne meritano di più della solitudine dell'aborto, che è sempre una sconfitta: questo il nostro messaggio e il nostro impegno?.