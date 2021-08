Lotta al covid, come sta andando la campagna vaccinale? La situazione comune per comune

Almeno un adolescente su due di Forlì ha ricevuto una dose di vaccino anti-covid. I Comuni più virtuoso per vaccinati over 80? Dovadola, Forlimpopoli e Rocca San Casciano, con il 100% di immunizzati in quella fascia d'età. E' quanto emerge dai dati comunicati dall'Ausl Romagna sull'andamento della campagna vaccinale nel Forlivese, aggiornato al 23 agosto. "Le coperture sono relative alla somministrazione di almeno una dose di vaccino, che può essere anche dose unica, e sono calcolate sulla popolazione residente al primo gennaio", specifica l'Ausl.

Ma analizziamo i dati: in "maglia rosa" per numero di vaccinazioni nella fascia 12-19 anni c'è Premilcuore, con il 70% degli adolescenti che si è sottoposto alla prima inoculazione, poi Tredozio con il 67%, Dovadola con il 65%, Portico e San Benedetto e Galeata con il 63% e Santa Sofia con il 62%. Seguono quindi Modigliana con il 59%, Rocca San Casciano con il 58%, Meldola con il 57%, Predappio con il 56% Castrocaro Terme e Terra Del Sole e Civitella con il 55%. E' chiaro che queste alte percentuali sono riconducibili al numero di abitanti presenti nella zona e non confrontabili con località che hanno oltre 10mila abitanti. A Bertinoro la percentuale dei ragazzi che si è sottoposto alla prima dose è del 57%, a Forlimpopoli del 54%, così come a Forlì.

La percentuale media nella fascia 20-29 anni è del 68%, così distribuita: Bertinoro, Meldola e Castrocaro 65%, Civitella 69%, Dovadola 67%, Forlimpopoli e Modigliana 70%, Galeata 77%, Portico e San Benedetto 52%, Predappio 69%, Premilcuore 68%, Rocca San Casciano 81%, Santa Sofia 64% e Tredozio 84%. A Forlì la percentuale è invece del 68%.

Meno vaccinati tra i 30 ed i 39 anni, con la percentuale che scende al 62% e che è così distribuita: Bertinoro 60%, Castrocaro e Dovadola 61%, Civitella e Galeata 64%, Forlimpopoli e Premilcuore 58%, Meldola 55%, Portico e San Benedetto e Modigliana 67%, Predappio 63%, Premilcuore 58%, Rocca San Casciano 72%, Santa Sofia 67% e Tredozio 69%. A Forlì la percentuale è invece del 64%.

E' del 69% la percentuale dei forlivesi tra i 40 ed i 49 anni: Bertinoro 67%, Castrocaro 65%, Civitella, Portico e San Benedetto e Dovadola 71%, Forlimpopoli 66%, Galeata 73%, Meldola 69%, Modigliana 73%, Predappio 62%, Premilcuore 75%, Rocca San Casciano 74%, Santa Sofia e Tredozio 68%. A Forlì la percentuale è invece del 70%.

Portico e San Benedetto, con l'86%, è la più virtuosa nella fascia 50-59 anni, precedendo di un punto percentuale Rocca San Casciano. Sul gradino più basso del podio, a pari merito con l'81%, ci sono Modigliana e Dovadola. Queste le altre percentuali: Bertinoro e Meldola 80%, Castrocaro 76%, Civitella 77%, Forlimpopoli 79%, Galeata e Tredozio 77%, Predappio 79%, Premilcuore 74% e Santa Sofia 75%. Forlì con il 70% è un di un punto percentuale sopra la media territoriale.

Tra gli over 60, nella fascia 60-69, è vaccinato con almeno una dose l'85%, con il dato di Forlì in linea con la media territoriale. Primeggia Rocca San Casciano con il 92%, davanti a Tredozio con il 91%. Terzi a pari merito Modigliana, Bertinoro e Portico San Benedetto con l'87%. Seguono Forlimpopoli con l'86%, Civitella, Santa Sofia e Meldola con l'85%, Predappio con l'84%, Galeata con l'83% e Premilcuore con l'82%.

Tra i 70 ed i 79 anni hanno aderito alla campagna vaccinale il 90% della popolazione forlivese, con il dato del capoluogo in linea con la media del comprensorio. In cima alla classifica c'è Portico e San Benedetto con il 95%, poi Forlimpopoli e Tredozio con il 94% e diversi comuni con il 92%: Civitella, Dovadola, Modigliana e Predappio. A Meldola la copertura vaccinale in questa fascia d'età è del 91%, mentre a Castrocaro e Rocca San Casciano del 89% e Galeata dell'86%.

Infine ha ricevuto almeno una dose il 97% degli over 80: tutti vaccinati a Dovadola, Forlimpopoli e Rocca San Casciano, mentre è stato potenzialmente immunizzato il 98% degli abitanti di Castrocaro, Modigliana e Premilcuore. A Galeata la percentuale è del 97%, così come a Predappio e Forlì, mentre è di un punto percentuale inferiore a Meldola e Civitella. A Portico e San Benedetto la percentuale è del 95%, a Santa Sofia del 94% e a Tredozio del 92%.