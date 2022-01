Covid, la campagna vaccinale in provincia: +16% di dosi booster in una settimana

Come procede la campagna vaccinale in Romagna? Sicuramente col vento in poppa per quanto concerne le terze dosi, da 349.804 del 10 gennaio alle 400.973 del 17, mentre le prime somministrazioni (comprese le dosi uniche) sono passate da 874.028 a 881.357 (318.261 nella provincia di Forlì-Cesena) e le seconde da 797.122 a 805.788 (290.355). Sono invece circa 9.008 le somministrazioni fatte ai bimbi tra i 5 e gli 11 anni, mentre la scorsa settimana il dato era di 5.692.

Terze dosi

Per quanto riguarda le terze dosi erogate dal servizio di igiene pubblica (nei centri vaccinali e a domicilio), l'Ausl Romagna ha fornito il solo dato provinciale: 2.998 (+1.767) somministrazioni nella fascia 12-19 anni, 7.291 (+1.842) tra i 20 ed i 29 anni, 9.258 (+2.205) tra i 30 ed i 39 anni, 18.041 (+3.772) tra i 40 ed i 49 anni, 26.932 (+4.090) tra i 50 ed i 59enni, 24.455 (+2.749) tra i 60 ed i 69enni, 23.716 (+2.531) tra i 70 ed i 79enni e 23.924 (+556) tra gli over 80.

Prime e seconde dosi

In Romagna l'85% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose, con il territorio Forlivese, Cesenate e Ravennate all'87% (il Riminese non si schioda dall'81%). Per quanto riguarda le seconde dosi Forlì guarda tutti dall'alto con l'87%, un punto percentuale sopra Cesena e Ravenna e ben sette sopra Rimini, che abbassa la media romagnola all'84%.

Esaminando il dato per fasce d'età, nel Forlivese ha ricevuto almeno una dose l'82% dei ragazzi tra i 12 ed i 19 anni (stesso dato a Ravenna, 81% Cesena e 72% Rimini), mentre ha completato la somministrazione il 79% (78% Ravenna, 77% Cesena e 68% Rimini). La fascia 30-39 anni è quella che presenta percentuali più basse, comunque con otto forlivesi su dieci ad aver ricevuto almeno una dose (stesso dato anche per quanto riguarda la seconda somministrazione). Incoraggiante invece la risposta dei ragazzi tra i 20 ed i 29 anni, con solo il 15% non vaccinato.

Non è ancora vaccinato il 18% degli over 40, mentre l'88% tra i 50 ed i 59enni hanno detto sì al vaccino. Un dieci percento tra gli over 60% è ancora restio al vaccino, percentuale che si riduce al 7% tra gli over 70. C'è da aggiungere che tra questi non è detto che via siano necessariamente dei "no vax", ma persone che non possono ricevere il siero. Boom di vaccini tra gli over 80: doppia dose per il 99%.