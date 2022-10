Alle campane del vetro ristrette le "bocche", c'è chi ci butta dentro i sacchi dell'immondizia: "Valutiamo il porta a porta"

Nel territorio forlivese solo Forlimpopoli e Bertinoro hanno la raccolta porta a porta del vetro, mentre a Forlì e negli altri Comuni del comprensorio serviti da Alea il vetro viene raccolto dalle tradizionali campane verdi poste in strada. “Stiamo valutando nel 2024 di passare alla raccolta porta a porta anche del vetro – spiega Andrea Bertozzi, responsabile operativo Alea -, per questo abbiamo scelto di non investire per ora nel rinnovo delle campane esistenti”.

In molti punti della città, infatti, permangono campane per il vetro vecchie, sporche e poco affidabili perché nelle operazioni di svuotamento, a volte perdono materiale dal fondo, circondando il contenitore di vetro frantumato. “Abbiamo completato il giro di pulizia delle campane che facciamo una volta l'anno – continua Bertozzi -, mentre per i residui di vetro l'unica soluzione è lo spazzamento quando succede”.

Ma il problema maggiore restano gli scarichi abusivi di sacchi di rifiuti dentro le campane, che oltre ad essere a tutti gli effetti un abbandono, vanno poi a danneggiare i risultati di chi invece conferisce correttamente, in quanto il vetro “si sporca” di altro materiale e diminuisce la qualità dello scarto differenziato.

Per questo Alea è impegnata in questo periodo nella chiusura delle “bocche grandi utenze” (l'apertura più grande, oltre all'oblò) per le campane che ancora le hanno. Verrà consegnata a tutte le utenze domestiche (e a quelle non domestiche escluse dal servizio porta a porta dedicato) una borsa riutilizzabile per il conferimento del vetro, così da scoraggiare il conferimento dentro della campana dello stesso sacchetto con cui sono state portate al punto di raccolta.