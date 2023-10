Terminato il restauro, dopo tre anni riapre il campanile di San Mercuriale: "L'obiettivo resta l'apertura ai turisti"

Dopo tre anni di chiusura - a causa di una sostanziale inagibilità delle scale che non permettevano di accogliere il pubblico - riapre il campanile di San Mercuriale, monumento simbolo della città di Forlì, una struttura possente, costruita in soli due anni tra il 1178 e il 1180 e alto più di 75 metri. L'antico e solido campanile è stato anche preso a modello nei secoli per la costruzione di altre strutture simili, tra cui per esempio il celebre campanile di San Marco a Venezia. Fu minato dai tedeschi in ritirata nel 1944, ma fu salvato dal parroco dell'epoca, don Giuseppe Prati, "Don Pippo".

Il restauro

I suoi mattoni hanno visto tante traversie e pericoli, nonché numerosi interventi. L'ultimo, avvenuto nel corso del 2023, per un importo di 243.633 euro, è stato finalizzato ad una fruizione turistica del monumento. E' stato effettuato il restauro conservativo della scala originaria in cotto, con il ripristino delle parti mancanti, che rendevano la salita e la discesa poco sicura. E' stato inoltre installato il corrimano, rinnovati i parapetti, rifatta l'illuminazione, dotati gli ambienti di un impianto acustico e di videosorveglianza, nonché dei dispositivi di allontanamento dei volatili. Nel campanile sono state infine ripuliti e restaurati gli elementi lapidei, in particolare le colonnine delle finestrelle.

A elencare i lavori fatti è il direttore del cantiere Emanuele Ciani, che parla di “restauro estremamente conservativo”. “Per la sommità della guglia, su cui si trova la croce che è leggermente storta, dopo un intervento di edilizia acrobatica che però non è riuscito ad arrivare fino in cima, siamo in attesa di una piattaforma adeguata che abbia l'altezza che arrivare così in alto, ce ne sono poche in Italia e siamo in attesa del nostro turno”, aggiunge il parroco don Nino Nicotra.

L'opportunità per tornare sulla sua cima sarà nelle giornate di domenica 22 e 29 ottobre (dalle 9,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 18), in occasione della Festa di San Mercuriale. “Verrà poi aperto durante altre festività, saranno riaperture frequenti anche se ad ora una riapertura di tipo turistico non è immediata, anche se la prospettiva e la volontà è quella, ne stiamo discutendo anche con il Comune”, spiega il parroco del centro storico don Nino Nicotra. “Il problema è sempre lo stesso di molti luoghi di culto: la gestione, l'accoglienza del pubblico e la vigilanza da parte di volontari”, aggiunge il vescovo Livio Corazza.

“Il campanile di San Mercuriale è la carta d'identità di Forlì – continua il vescovo -. Terminato questo intervento, il prossimo obiettivo è il portale della chiesa. Ringrazio i donatori, la Fondazione Cassa dei Risparmi e tutti coloro che hanno devoluto l'8 per mille alla Chiesa Cattolica, che hanno reso possibile questo intervento, a cui seguirà uno del Comune per la pulizia delle facciate esterne”.

Il costo

Il quadro economico complessivo di questo blocco di lavori è stato di 371mila euro, di cui 127mila per i pavimenti delle navate della chiesa (restauro già terminato nei mesi scorsi) e 243mila euro per il campanile. I restauri sono stati finanziati per 230mila euro dalla Cei tramite i fondi dell'edilizia di culto, che arrivano dall'8 per mille alla Chiesa, e per 102mila euro dalla Fondazione Cassa dei Risparmi, “che ha impegnato 2 milioni di euro in totale su 22 luoghi di culto”, precisa, a nome della Fondazione, Patrizia Graziani.

“Rimane a carico della basilica di San Mercuriale la restante quota di 39mila euro. Chiediamo ai fedeli e a tutti i cittadini che apprezzano e riconoscono l'importanza di San Mercuriale quale simbolo della nostra città e per il suo patrimonio storico e artistico, un aiuto concreto per sostenere l'onere della spesa”, aggiunge l'economo della diocesi Claudio Leonessi. I benefattori possono fare una donazione all'Iban IT09Q0854213200000000232231 intestato alla parrocchia di San Mercuriale; l'erogazione liberale sarà scaricabile dalla dichiarazione dei redditi.

La festa di San Mercuriale

Le celebrazioni di San Mercuriale iniziano il 22 ottobre e terminano il 29, con messe e vespri. Tra gli appuntamenti religiosi si segnalano la vigilia della solennità (25 ottobre ore 18,45) con l'accoglienza della reliquia del Capo di San Mercuriale che giunge dalla Trinità all'abbazia in piazza; e la messa del 26 ottobre (ore 19) presieduta dal vescovo Livio Corazza. Tra gli appuntamenti culturali collaterali ci sono l'inaugurazione di una mostra sui beati francescani polacchi (21 ottobre ore 16), seguita da un concerto per soprano e organo (Eleonora Benetti e Pietro Cattaneo).

Venerdì 27 alle 18,30 in basilica viene presentato il libro “San Mercuriale, il vagabondo di Dio”, che presenta gli studi per la ricostruzione del volto del primo vescovo della città, 1800 anni dopo. Interverranno Salvatore Giannella (curatore dell'opera), Mirko Traversari (bioantropologo) ed Elisabetta Cilli (archeogenetista). “A giugno è in previsione un pellegrinaggio in Armenia, terra natale del nostro primo vescovo”, conclude Corazza.