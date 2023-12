Salire sul campanile di San Mercuriale piace ai forlivesi: in un solo giorno 400 visite. Nuove aperture del monumento

Il campanile di San Mercuriale apre nuovamente alle visite, nelle giornate di sabato 30 dicembre, dalle ore 15 alle 19, e di sabato 6 gennaio, dalle ore 17 alle 19. Nell’ultimo mese di apertura in occasione dei fine settimana e di altre date di festa, già in diverse centinaia non hanno resistito al fascino del più rappresentativo dei monumenti forlivesi, dall’alto dei suoi 75 metri e della sua storia plurisecolare. Edificato in soli due anni dal 1178 al 1180, su disegno dell’architetto Francesco Deddi, fu realizzato da mastro Aliotto, come riporta una piccola lapide in latino, posta sul lato del campanile che guarda piazza Saffi.

Il picco di visitatori, per ammirare lo splendido panorama che si può vedere dalla cella campanaria, si è registrato sabato 23 dicembre con circa 400 presenze. “In queste settimane - afferma con gioia don Nino Nicotra, abate di San Mercuriale - ho visto tante persone uscire dal campanile visibilmente contente della salita e incantate dal panorama. Desidero ringraziare i volontari delle parrocchie del centro storico, che si sono resi disponibili per il servizio di custodia. Con loro cercheremo nel 2024 di garantire un’apertura regolare nei tempi e nei modi che saranno definiti a breve”.