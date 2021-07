Parco Dragoni, lavori conclusi: si inaugurano i "Campetti Celesti" nel nome di Matteo e Vigor

Traguardo raggiunto. Venerdì, a partire dalle 19, saranno inaugurati i "Campetti Celesti" del parco di Via Dragoni a Forlì. Si sono infatti conclusi i lavori di ricostruzione del campo da basket e da pallavolo al parco Dragoni, intitolati a Matteo Margheritini, il cestita morto nel 2009 a soli 27 anni a causa della leucemia; e Vigor Bovolenta, spirato a seguito di un malore nel 2012 a 37 anni. L’importo dei lavori, iniziati a marzo, sfiora i 113mila euro (112.938,39 euro) e ha visto anche l'installazione di un impianto di videosorveglianza, per contrastare il degrado ed episodi di danneggiamento del bene pubblico, ed un nuovo sistema di illuminazione.

Prezioso il contributo dell'associazione culturale per lo sviluppo e la promozione dell'arte pubblica Olvidados, nata proprio col progetto del rinnovato playground. "È stata una lunga impresa, ed ora è giusto celebrarla insieme - spiegano dall'associazione attraverso un post pubblicato su Facebook -. Nonostante la pandemia, le difficoltà burocratiche, e il rischio che sempre si annida dietro alle azioni visionarie, possiamo dire che è tutto pronto. I playground per il basket e la pallavolo di Via Dragoni, dedicati rispettivamente a M. Margheritini e V. Bovolenta, sono finalmente pronti per tornare alla loro destinazione primaria: il gioco. In una veste, però, completamene nuova, e grazie soprattutto ad un’opera pavimentale, di street-art, mai realizzata prima".

"Il dipinto - viene illustrato - è stata realizzato dal pittore Andrea Mario Bert, che da diversi anni studia le ‘rappresentazioni possibili’ del cielo, ossia di un ambiente naturale in grado di trasporre – sul piano estetico-visivo – le idee di universalità, gratuità, movimento, e apertura che definiscono il significato sociale dei nostri spazi pubblici. Un grande dipinto celeste, dunque, che rende possibile fruire dei terreni da gioco sia nella loro funzione originaria di playgrounds, sia in quella non secondaria di ‘spazio culturale’: cioè consacrato alla condivisione e alla memoria".