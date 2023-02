Campigna, chiusura provvisoria per il Passo della Calla: si rimuove il camion uscito di strada alcuni giorni fa

Nuova chiusura per la Provinciale 4 Del Bidente tra Campigna e Passo della Calla, ma questa volta non riconducibile a slavine o crolli di alberi come accaduto nei giorni scorsi. Il provvedimento temporaneo di venerdì si è reso infatti necessario per rimuovere il camion finito fuori strada lo scorso 19 gennaio. Il "bisonte della strada" era slittato sul fondo bianco, finendo a margine della scarpata con la motrice e parte del rimorchio. Fortunatamente l'autotrasportatore non ha riportato conseguenze fisiche.