Campigna presa d’assalto: Bidentina congestionata, chiusa la strada

Boom di appassionati della neve nel weekend sul Monte Falco, coperto da oltre un metro di neve. La Campigna presa d’assalto ha comportato la chiusura della Provinciale 4, all’altezza della località montana. “A seguito del grande afflusso di persone, e della conseguente congestione di traffico, la strada sp4 è chiusa al traffico da località Campigna - comunica il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi -. Sono attive sul posto le forze dell'ordine”. Gli impianti sciisti sono regolarmente aperti (accessibili area bob, pista rossa e pista nera con skilift, oltre alla pista da fondo da 3 chilometri). Un bianco weekend, con le temperature ampiamente sotto lo zero, che finalmente ha dato ossigeno al turismo invernale, a lungo fermo per un inizio di stagione decisamente anomala. Tante le famiglie salite a quota 1450, ma anche numerosi ciaspolatori. Le guide specializzate hanno accompagnato gli appassionati su alcuni tratti meno usuali sulla neve immacolata. Fin dalla prima mattinata sul Passo della Calla è stato attivato un servizio navetta per raggiungere gli impianti in località Fangacci. Presenti anche forze dell'ordine e parcheggiatori per gestire il traffico automobilistico. E' obbligatorio l'uso dei pneumatici invernali o delle catene da neve a bordo del veicolo. Per aggiornamenti è consigliato consultare la pagina social "Sciare in Campigna".