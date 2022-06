Slitta l'apertura del camping di Lido di Classe, il nuovo gestore: "Fermi per cavilli burocratici"

Il camping di Lido di Classe ancora fermo al palo. A darne l'annuncio, attraverso un post pubblicato su Facebook, è Matteo Arrigoni, il forlimpopolese di 22 anni che insieme alla sua famiglia si è aggiudicato la gestione dell'area attraverso un bando. "Avevamo preventivato l'apertura entro questo mese, sulle basi dei tempi che ci erano stati detti dagli organi competenti - ricorda Arrigoni -. Il nostro obiettivo era ripristinare i servizi, l'illuminazione e l'antincendio della prima parte del campeggio, per aprire l'area a circa 80 piazzole".

"In questi sei mesi io e la mia famiglia ci siamo dati da fare per creare le condizioni migliori per iniziare i lavori, acquistando i materiali necessari per la messa a norma, garantendomi anche le aziende disponibili già da questo mese - prosegue -. Grazie a questo lavoro tutt'ora riusciremmo ad aprire in 2 settimane. Purtroppo cavilli burocratici stanno ritardando l'avvio dei lavori. Purtroppo non posso dire di più nella speranza che la riservatezza possa aiutare ad accellerare i tempi".

Il 22enne non fa promesse: "Tutti gli organi competenti sono al corrente e hanno promesso di fare tutto il possibile. Appena avremo notizie più certe non mancherò di informare". Nelle parole di Arrigoni l'entusiasmo di questa avventura: "Non potete immaginare quanto sarei stato felice di iniziare i lavori per accogliervi al più presto. Il tempo secondo me non è mai buttato via, però le occasioni si. E sono state perse varie occasioni".