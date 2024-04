Forlì ospita la finale nazionale del campionato E-Horizon: studenti delle scuole si sfidano con vetture stampate in 3D

Forlì si prepara ad ospitare nuovamente, dopo un paio d’anni, uno degli eventi più importanti nati dalle sue scuole superiori: la finale nazionale del campionato E-Horizon. Il progetto E-Horizon rappresenta l'evoluzione di un percorso di rinnovamento del progetto Formula Arduino nato nel 2017. Attraverso un approccio multidisciplinare e un'attenzione particolare alla promozione dell'apprendimento delle scienze e delle tecnologie, il campionato E-Horizon mira a formare le menti creative e ingegnose del futuro, preparandole ad affrontare le sfide sempre più complesse del mondo moderno, incluso il cambiamento ecologico nel settore automobilistico. L'associazione non ha comunicato la data e gli orari dell'evento, che si terrà nell'ambito della fiera Expo Elettronica, sabato 4 e domenica 5 maggio in fiera a Forlì.

L'atmosfera sarà elettrizzante fin dall'inizio, con studenti provenienti dalle migliori sei scuole qualificate, da Maranello, Novara (due squadre), Terni, Urbino e Castel San Giovanni, che si sfideranno a bordo delle loro vetture RC stampate in 3D. La finale nazionale del Campionato E-Horizon va oltre la semplice competizione: è un'opportunità per esplorare il mondo della tecnologia e dell'innovazione applicata al settore automobilistico. Durante l'evento, gli studenti avranno l'opportunità di mostrare le proprie competenze progettuali e di ingegneria, dimostrando come l’inventiva, la stampa 3D e lo studio continuo possano trasformare il modo in cui concepiamo e sviluppiamo le vetture da corsa.

Dovranno presentare e spiegare il loro lavoro e i dati raccolti a una giuria, che valuterà i team per il loro impegno nel management del team e nel design della vettura. Infine, per promuovere l'evento e il campionato, l'Associazione Italiana Makers Automotive (AIMA) ha partecipato a una serie di eventi e fiere in tutto il territorio nazionale. Dal Maker Faire Rome 2023 al Busto Arsizio Comics & Games 2024,è stato presentato il progetto E-Horizon e coinvolto sempre più persone nella passione per l'innovazione e la tecnologia automobilistica. Durante il fine settimana del 13 e 14 Aprile a Misano, in contemporanea con il doppio round della Formula E, in collaborazione con la rete di scuole E-Mobility, l'associazione ha premiato l'I.I.S Benedetto Castelli di Brescia per l'ingegneria automobilistica. Per i biglietti: Expo Elettronica.