Il Campionato italiano di ciclismo transiterà per Forlì e sulla Cervese: possibili disagi domenica mattina, come cambierà la viabilità

Anche il Forlì sarà attraversata domenica dai Campionati italiani di ciclismo. Nella corsa in linea da Bellaria a Imola, il gruppo entrerà nel territorio Forlivese, precisamente a Casemurate, verosimilmente alle 12,10 circa percorrendo via Cervese fino a Forlì, per poi imboccare via Bonaparte, via Ravegnana, viale Veneto, viale Italia, Porta Schiavonia, viale Bologna fino ai confini (Cosina) con il Comune di Faenza. Il gruppo uscirà dal territorio mercuriale intorno alle 12.40.

Sarà chiusa al traffico la rampa in uscita allo svincolo “Foro Boario” (chilometro 4+800) per chi viaggia in direzione Cesena, mentre in direzione Faenza chiuderanno gli svincoli di entrata “Quartiere San Benedetto” (chilometro 2+800) e “Quartiere Cava” (chilometro 1+4). Sarà inoltre istituita la chiusura della carreggiata, in direzione Faenza, dal chilometro 2+900 al chilometro 0+000. Il traffico viene deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di “Quartiere San Benedetto”.

Dalle saranno sospesi i trasporti pubblici da Forlì verso Riviera. Si annunciano disagi quindi per chi vorrà recarsi al mare: il suggerimento della Polizia Locale, a partire dalla tarda mattinata è di transitare da San Zaccaria o prendere la via Emilia fino a Cesena, per poi indirizzarsi verso il litorale. A Forlì gli atleti prenderanno via Punta di Ferro, dove la Polizia Locale si impegnerà a rendere il passaggio agevole per chi deve vaccinarsi. La raccomandazione è di controllare attentamente il percorso della gara.