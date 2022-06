Oltre 150 persone nei campi di lavanda: tutto esaurito per il pic-nic a sostegno della ricerca

Fiorisce la solidarietà. Martedì sera più di 150 persone hanno partecipato al pic-nic organizzato dall'associazione "Loto" a San Tomè, e si sono immerse nei campi di lavanda dell'Azienda Agricola Energia dai Fiori della famiglia Scozzoli a San Tomè, alle porte di Forlì. Un gesto concreto nei confronti delle donne del territorio che sono in cura per un tumore ginecologico: il ricavato della serata, infatti, è finalizzato a sostenere le attività di Loto all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, che riprendono finalmente in presenza. Da settembre, infatti, al Morgagni sarà operativo lo sportello di accoglienza per le pazienti:

"Finalmente potremo prendere le donne per mano e aiutarle, anche fisicamente - spiega Sandra Balboni, presidente di "Loto" -. La nostra associazione è attiva a Forlì dal febbraio 2020, ma dopo pochi giorni è cambiato il mondo. Ora le pazienti possono contare su una nuova realtà assistenziale: Loto si propone come punto di riferimento per svolgere attività di informazione sulla malattia, offrire servizi complementari a pazienti e familiari, sostenere la ricerca scientifica, promuovere la diagnosi precoce, l'accesso a cure di qualità e la diffusione di programmi di screening. E poi numerose attività volte a coinvolgere le pazienti, a farle incontrare, confrontare e ridere insieme, finalmente dal vivo".