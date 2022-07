Campus di Forlì, festeggiati i 20 anni del Master in City Management

Sabato scorso si è tenuta la Reunion del Master in City Management dell’Università di Bologna, Campus di Forlì, per festeggiare i venti anni di attività dalla sua fondazione. Una giornata emozionante che ha visto partecipi oltre 100 studenti, assieme a docenti e stakeholder del territorio. In questo storico appuntamento il direttore Luca Mazzara ha reincontrato i partecipanti delle diverse edizioni, dando loro la possibilità di presentarsi e conoscersi. Sono infatti diverse le città di provenienza dei diversi studenti, di cui le più rappresentate provengono dal territorio emiliano-romagnolo.

Tra le differenti attività svolte al Centro Residenziale Universitario di Bertinoro, sede dell’evento oltre che dell’avvio della prima edizione, "l’attenzione si è soffermata sulle sfide per il governo delle dinamiche del territorio locale che si vogliono intraprendere per il futuro come vera e propria community, al fine di co-creare valore per il territorio nell’era digitale".

Tra le sfide più grandi, viene spiegato, "vi è in primis lo start up di un osservatorio sulla pianificazione strategica dei territori e network pubblici locali, oltre al lancio di un corso di formazione permanente per amministratori locali incentrata sui temi base che devono fare parte del Dna di chi intenderà assumere un ruolo primario nella governance politica dei territori". L’attività continuerà nelle prossime settimane con la pubblicazione del bando riguardante la 21esima edizione che prenderà avvio il prossimo marzo.