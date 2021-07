Campus Forlì, Simone Mauro si dimette dalla presidenza del Nucleo Universitario

In queste ore sono arrivate le dimissioni del presidente di Nucleo Universitario Simone Mauro, ormai al termine del ciclo di studi. "Sono fiero dell'operato dell'associazione in questi anni - esordisce -. Senso civico e legalità sono sempre stati alla base del nostro programma e abbiamo fatto del nostro meglio per diffondere questi valori all' interno del Campus. La pulizia delle mappe universitarie, gli incontri , la conferenza sul Medio Oriente, abbiamo cercato in ogni modo di migliorare la vita degli studenti".

"Purtroppo il terribile periodo di pandemia che abbiamo vissuto, e in parte viviamo ancora, ha rallentato i nostri progetti, ma sono sicuro che riusciremo a ripartire - aggiunge -. A tal proposito annuncio le mie dimissioni e per garantire la continuità delle nostre azioni nomino con commozione e piacere come presidente Federico Dalla Porta e come vicepresidente Edoardo Fioroni. Federico ed Edoardo sono i ragazzi giusti per dare continuità al movimento e sono sicuro che svolgeranno un lavoro egregio all'interno del Campus.mNoi di Nucleo siamo e saremo sempre dalla parte degli studenti".

Conclude Mauro: "E' stato un onore per me ricoprire questo ruolo, ma è giunta l'ora di voltare pagina. In bocca al lupo ai nuovi dirigenti, nella speranza che Nucleo torni dove merita già alle prossime e imminenti elezioni universitarie".