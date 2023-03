Si parte col nuovo parcheggio del Campus: 111 posti auto, 70 alberi e una pista ciclabile nel parco

Un nuovo parcheggio da 111 posti auto a servizio del Campus universitario, ma non solo. Sono già stati appaltati, e partiranno tra aprile e maggio, i lavori per la realizzazione del parcheggio che sorgerà a ridosso di viale Corridoni, in prossimità del Campus, in parte a utenza libera e in parte di pertinenza dell’università. Un progetto che mira alla rifunzionalizzazione dell’area attraverso un reticolato di opere che coniugano i criteri della rigenerazione urbana con quelli dell’ampliamento del sistema pedonale e ciclabile cittadino.

Nel parcheggio verranno realizzati 111 posti auto distribuiti in due aree distinte: una più ampia destinata a parcheggio pubblico e dotata di 83 posti auto, con due colonnine di ricarica per le auto elettriche, e una seconda con una capacità di 28 posti riservati al personale del Campus. In orario serale e notturno il parcheggio sarà totalmente fruibile a utenza libera. Si tratta di un intervento, della durata di circa un anno, che avrà un costo di 1 milione 600 mila euro e che è inserito nel bando per la Rigenerazione urbana.

La tecnologia utilizzata per la sua realizzazione è molto simile a quella dell’area di sosta “ecologica” di via Casamorata, in prossimità di viale Italia, i cui lavori sono in fase di ultimazione. Anche l’impresa esecutrice è la stessa. Similmente, infatti, verranno impiegati materiali drenanti per garantire la permeabilità del suolo, con un innovativo sistema di smaltimento delle acque piovane, i cosiddetti “giardini della pioggia”. Si metterà mano anche alle alberature e al verde, con la piantumazione di 70 nuovi alberi, oltre al mantenimento di quelli esistenti, per garantire la presenza di zone d’ombra in corrispondenza dei posti auto.

“Questo intervento, che mette a disposizione dei cittadini nuove aree di sosta non lontano dal centro, si inserisce in un disegno organico di riqualificazione dell’intera zona - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Vittorio Cicognani - che abbiamo progettato in modo sinergico anche rispetto ai percorsi ciclopedonali”.

Dopo la realizzazione della nuova pista ciclabile che costeggerà la Rocca di Ravaldino, va a completarsi il sistema delle ciclabili per mettere in collegamento la stazione ferroviaria, il Campus - passando per viale della Libertà, piazzale della Vittoria e via di Porta Cotogni - e che proseguirà da un lato in via della Rocca, dall’altro in viale Corridoni, fino alla rotonda di piazzale Ravaldino, per immettersi in viale dell’Appennino.