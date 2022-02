Canale di Schiavonia, primi interventi conclusi: rinforzati anche gli argini

"Risolte le principali problematiche connesse al canale di Schiavonia, mentre altre sono in via di risoluzione". A dare l'annuncio è il Comitato del Quartiere Romiti, che evidenzia "la sinergia di intenti" con l'amministrazione comunale per raggiungere "ancora una volta ottimi risultati in termini di garanzia e sicurezza per i residenti della zona". IdroRomagna ha proceduto con le potature degli alberi, degli sfalci del verde pubblico, il rinforzo degli argini in varie zone del canale, il conferimento in discarica dei rifiuti accumulatisi nello sgrigliatore di via dei Mulini e la sistemazione dell’alveo del canale.

"Questi interventi, volti a garantire la tutela e la sicurezza del quartiere, sono stati eseguiti nell’arco di qualche settimana e rappresentano la piena condivisione d’intenti, nella gestione della cosa pubblica, tra il Comune di Forlì e il Comitato dei Romiti", spiegano dal Comitato, evidenziando anche "la preziosa forma di collaborazione con la ditta IdroRomagna, dimostratasi sempre disponibile a soddisfare le esigenze dei residenti e risolvere le problematiche del territorio".

"Come Quartiere Romiti ci teniamo infine a ringraziare, oltre alla ditta IdroRomagna, l’Amministrazione comunale nella figura dell’Assessore al verde pubblico, Giuseppe Petetta, sempre pronto ad immedesimarsi nelle problematiche del territorio e a studiare strategie e metodi risolverle", viene evidenziato.

"Solo con il contributo e la partecipazione di tutte le forze in campo si possono affrontare e risolvere le difficoltà legate alla gestione di un quartiere - conclude il Comitato -. La messa in sicurezza del territorio è uno dei pilastri fondamentali dell’attività di questo Comitato di quartiere Romiti, e costituisce una delle priorità di mandato per l’attuale Amministrazione comunale per un sano e corretto vivere sociale".