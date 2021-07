Cancellato un volo andata e ritorno per Monaco per motivi tecnici, passeggeri 'riprotetti'

Cancellato un volo andata e ritorno di Air Dolomiti tra Forlì e Monaco. E' quanto capitato, per problemi tecnici, nella giornata di lunedì. In particolare ad essere stati cancellati sono stati i voli EN8318 Monaco-Forlì delle 7:50 e il ritorno attraverso il volo EN8319 Forlì-Monaco delle 9:40. La cancellazione, tuttavia – confermano dall'aeroporto – è stata episodica e causata da uno specifico problema tecnico e quindi non riferibile ad una rimodulazione della linea, che è confermata, nonostante il prolungarsi dell'impatto negativo della pandemia di Covid sul traffico aereo in Italia e all'estero. I passeggeri dei due voli soppressi sono stati riprotetti e quindi dirottati su altre linee analoghe per raggiungere la propria destinazione. La segnalazione delle cancellazioni viene dall'organizzazione di tutela del consumo 'Italia Rimborso' che in una nota spiega che “ai passeggeri di questi voli è consentito l’accesso alla 'compensazione pecuniaria', risarcimento forfettario del disagio subito, che attribuisce a ciascun passeggero un importo pari ad euro 250 (commisurato in funzione della distanza della tratta aerea)”.