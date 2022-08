Cancellato all'ultimo il volo andata e ritorno per Napoli: disagi per circa una trentina di passeggeri

Disagi per i passeggeri aerei dei voli Forlì-Napoli e Napoli-Forlì che quest’oggi, mercoledì 10 agosto, si sono visti saltare i voli dalla compagnia aerea Aeroitalia. La decisione della cancellazione è avvenuta ieri e riguarda circa una trentina di viaggiatori in totale, tra la tratta di andata e quella di ritorno. "I viaggiatori, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004", spiega una nota del servizio di assistenza al consumatore. Nella fattispecie il volo Forlì Napoli XZ10, che doveva partire alle 7 è stato annullato. Una cancellazione che ha comportato anche all'annullamento del volo Napoli Forlì XZ11, con partenza prevista alle 08:45, nelle medesime condizioni.

"I passeggeri dei voli cancellati Aeroitalia Forlì Napoli e ritorno, per attivare l'assistenza di ItaliaRimborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell'homepage del sito web italiarimborso.it.", fa sapere ItaliaRimborso.