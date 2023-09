Cancro al seno, ottobre è il "mese rosa" della Lilt: "La prevenzione è sempre la risposta giusta"

Ottobre è il "mese rosa", un appuntamento fondamentale per la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che ogni anno, in quest'occasione, promuove la campagna "Lilt for Women – Nastro Rosa" per informare e sensibilizzare le donne sulla vitale importanza del cancro al seno. Il claim scelto per quest'anno "La prevenzione è sempre la risposta giusta" vuole giocare sull'abilità della conduttrice nel porre sempre le domande più indovinate, mettendola per una volta alla prova anche con le risposte. E quale è la risposta puntuale al carcinoma mammario, considerato il big killer numero uno delle patologie tumorali, che annualmente colpisce circa 60 mila donne in Italia se non la prevenzione e la diagnosi precoce?

La Lilt, grazie alla capillarità delle sue 106 Associazioni Provinciali ed i 20 Coordinamenti Regionali, risponde a questa "emergenza" offrendo una serie di strumenti e iniziative volti a responsabilizzare ragazze e donne su questa patologia. Durante l’intero mese di ottobre, verrà distribuito materiale informativo e illustrativo con l'intento, da un lato di ridurre i fattori di rischio e, dall'altro, di fornire la conoscenza adeguata ad ogni donna per effettuare in autonomia, una corretta autopalpazione. Oltre all'autoesame mensile, per conoscere meglio il proprio seno è importante eseguire regolari controlli clinico-diagnostico-strumentali come ecografia e mammografia, indispensabili per riconoscere il carcinoma della mammella nella sua fase iniziale; grazie alla prevenzione la possibilità di guarigione per tumori al seno che misurano meno di un centimetro è di oltre il 90%.

Il volto della campagna 2023 è quello della giornalista Francesca Fagnani, definita da molti la "conduttrice dell'anno", divenuta celebre grazie alle sue interviste senza sconti che, nella trasmissione "Belve", mettono a nudo personaggi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, incalzati dalle sue domande dirette.

La campagna sul territorio

Hanno aderito i comuni di Predappio, Cesena, Forlì, Sarsina, Mercato Saraceno e Castrocaro Terme e Terra del Sole Tutte le Lilt dell’Emilia-Romagna effettueranno incontri formativi con i loro esperti per promuovere i corretti stili di vita e la diagnosi precoce per tutti i tipi di tumore presso le caserme dei carabinieri. Da molti anni insieme all’Irst e alle associazioni oncologiche del territorio, quali Ail e Ior, è partita la campagna di reclutamento volontari del progetto Virgilio; il progetto prevede la presenza dei volontari per l’accoglienza dei pazienti e dei loro familiari in tre sedi: a Forlì presso la Prevenzione Oncologica all’Ospedale Pierantoni Morgagni; a Meldola presso l’Istituto per la Cura dei Tumori; e Cesena presso il Day Hospital dell’Ospedale Bufalini. Per candidature chiamare l’Ufficio Relazioni col pubblico al 0543/739247 o inviare una mail urp@irst.emr.it. Per coinvolgere le giovani generazioni e sensibilizzarle al tema della prevenzione del tumore al seno è nato il contest sui social ‘Indossa il rosa’: pubblica una foto indossando un accessorio taggando il profilo della Lilt Forlì Cesena, le più significative verranno premiate con le spille del Nastro Rosa.