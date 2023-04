“Cancro è una parola, non una sentenza”, iniziativa per la prevenzione in farmacia

“Cancro è una parola, non una sentenza”: è il titolo dell'iniziativa incentrata sui temi della salute oncologica che si tiene sabato 8 aprile dalle 11 alle 19, promossa dalla farmacia comunale del Centro commerciale Punta di Ferro di Forlì, in collaborazione con il centro commerciale, l’associazione Prevenzione Donna di Forlì-Cesena e Forlifarma.

L'evento, a tema prevenzione e cura del benessere del paziente oncologico in terapia e post-terapia, vede la partecipazione di farmacisti, medici, nutrizionisti e tanti altri professionisti. Alle 13 la diretta, nelle pagine social Instagram e Facebook della ‘Farmacia Comunale Punta di Ferro’ e di ‘Forlifarma’, di Rachele Aspesi, farmacista, dietista, esperta in educazione alimentare oncologica che parla di “Nutrire la salute: l’importanza dell’alimentazione preventiva oncologica”.

Nel pomeriggio l'intervento del ricercatore farmaceutico di Medicina Integrata, Matteo Micucci, del Dipartimento di Scienze Molecolari dell’Università di Urbino Carlo Bo. Ci saranno testimonianze di ex pazienti oncologici e diversi corner dislocati nel centro commerciale per la distribuzione di omaggi.

Per l’intera giornata la farmacia comunale Punta di Ferro metterà a disposizione la propria cabina dermoestetica per trattamenti gratuiti e personalizzati viso, dedicati a pelli fragilizzate; una postazione per il disegno e rinfoltimento delle sopracciglia e una postazione per il trucco. L’intera giornata sarà accompagnata dai volontari Ail e dalle Uova di Pasqua solidali Ail.