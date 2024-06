Elezioni, Zuccherelli porta avanti la candidatura nonostante la morte di Nicolò: "E' ciò che avrebbe voluto mio figlio"

“Nicolò mi ha dato la grinta e le motivazioni per andare avanti con la mia candidatura alle elezioni Amministrative”. Albertina Zuccherelli, candidata del quartiere Romiti per la lista "La Civica", che sostiene Gian Luca Zattini, ha voluto continuare il suo percorso politico, nonostante il lutto che l’ha colpita venerdì 24 maggio, giorno in cui il figlio Nicolò è deceduto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto.

Leggi le notizie di ForlìToday su WhatsApp

“Stiamo vivendo un momento molto difficile – spiega Zuccherelli – ma per fortuna abbiamo come sostegno il lavoro e gli amici che sono sempre presenti e ci danno una grande forza. Certo, spesso mio marito Deris ed io ci abbracciamo e piangiamo insieme, ma subito ci facciamo forza l’un l’altro, pensando anche all’incredibile affetto intorno a Nicolò che ogni giorno sentiamo. Tutto questo mi ha fatto pensare di continuare a portare avanti la candidatura e tutte le mie attività, perché è quello che Nicolò avrebbe voluto”.

Ha mai considerato di ritirarsi dalle elezioni?

“Il venerdì in cui è scomparso Nicolò ne ho parlato con Cristiano Frasca e Fabio Blaco, due amici veri che mi sono stati vicino in quel momento, ed ero titubante, non volendo pensarci. Poi dopo un paio di giorni, ho riflettuto e ho capito che la cosa giusta era andare avanti. Deris e Nicolò mi hanno sempre sostenuto e quindi lo dovevo anche a loro”.

Continua ancora ad essere volontaria nella Croce Rossa?

“Certo. Ricordo che andavamo tutti e tre a vedere la partita dell’Unieuro al palasport, io vestita con la divisa della Croce Rossa perché ero in servizio, Deris con la telecamera e Nicolò con la macchina fotografica. Partivamo così da casa nostra e ci ritrovavamo in vesti diverse poco dopo”.

Come è nata l’idea di candidarsi e che supporto ha avuto dalla sua famiglia?

“Dopo vent’anni nel Comitato di quartiere e uno da vice coordinatore ho voluto provare questa nuova avventura pur non avendo una preparazione politica, ma credo di poter dare il mio contributo dopo tanti anni di esperienza. La proposta di candidarmi è arrivata dalla mia amica Paola Casara e quando l’ho detto in famiglia sono stati entusiasti. Nicolò mi ha detto che riuscivo a fare tante cose e anche questa l’avrei portata avanti al meglio”.

E nel suo quartiere come è stata presa questa sua scelta?

“Mi ha ferito molto che alcuni componenti del comitato di quartiere, anche pubblicamente, abbiano voluto screditare me e Valmori, prendendosi meriti non loro e dicendo che non abbiamo aiutato le altre persone durante l’alluvione. Accuse false, perché dopo una settimana in cui ho pulito dal fango il negozio e la mia abitazione, mi sono messa al servizio degli altri, ma questo la gente lo ha visto bene. Mi dispiace dal lato umano sentire certi discorsi privi di fondamento, perché è stata una mia scelta senza secondi fini legati al quartiere”.

Come si spiega queste parole?

“Non me le spiego, anche perché ho dato apposta le dimissioni da vice coordinatore proprio per potermi candidare liberamente senza avere altri ruoli. Mi dispiace perché ho sempre pensato che sia fondamentale votare la persona e quello che fanno per gli altri, ma non è così”.

È il classico clima che c’è durante le elezioni.

“Può essere, ma vorrei che si ragionasse in maniera differente. Ovviamente l’Amministrazione attuale ha fatto degli errori come è umano che sia, ma Zattini ha fatto tanto per Forlì e in questi casi bisogna guardare i fatti reali e non il partito. Io ad esempio anni fa ho votato Elvio Galassi del Pd, perché è una grande persona senza pensare al partito che rappresentava. Questo dovrebbe essere il criterio per votare”.

Quale cambiamento le piacerebbe portare a Forlì?

“Mi batterò per creare una coesione tra i quartieri e che non ci siano più campanilismi. Troppo spesso quando un quartiere presenta una proposta, gli altri sono contrari senza neanche valutarla e questo deve cambiare, perché soltanto con la condivisione si può aiutare la città e fare il bene di Forlì”.