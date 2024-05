Elezioni, la mappa comune per comune nel comprensorio: il ritorno dei vecchi sindaci. Tutti i candidati in campo

Mancano pochi giorni appena alla scadenza di sabato 11 maggio, il termine ultimo per depositare le liste dei candidati sindaci alle elezioni comunali che si terranno l'8 e il 9 giugno, in contemporanea alle Elezioni Europee. Nel territorio, oltre a Forlì, votano 10 Comuni del comprensorio.Chi sono i candidati sindaci in campo? Premesso che nei piccoli comuni prevalgono meno le logiche di partito, ma più che altro il grado di notorietà e di stima personale nei confronti del candidato, le candidature sono spesso espressione di civismo e di convergenze più basate su logiche di piccole comunità da amministrare, piuttosto che di alleanze e coalizioni politiche sul modello nazionale.

FORLIMPOPOLI - Questi dunque i candidati, comune per comune. A Forlimpopoli, il Comune maggiore al voto dopo Forlì, si ricandida per il centrosinistra Milena Garavini, espressione del Partito Democratico e dei partiti alleati. Ad affiancarla c'è Enrico Monti, probabile vicesindaco in caso di vittoria. Questa soluzione del "tandem" è stata adottata all'interno del Pd forlimpopolese, che proprio sul bis di Milena Garavini si era spaccato. A contrapporsi alla sindaca uscente è Raffaele Montalti, volto noto dello spoert e della tv locale, a capo della lista civica "La nostra città", animata trasversalmente da Gian Luca Zanoni, di area Lega, e da Stefano Raggi, ex assessore dei Verdi. La lista gode dell'appoggio del centrodestra, che però resta più ritirato rispetto allo schieramento opposto, sul modello già sperimentato dalla lista civica di Bertinoro 'Bartnora' nelle elezioni comunali del 2021 del Colle. La econda lista mira anche a sottrarre voti dai "delusi" del centrosinistra.

MELDOLA - A Meldola il quadro è ben definito. Il sindaco uscente Roberto Cavallucci è sostenuto dal centrosinistra, con un gradimento trasversale, mentre il centrodestra punta tutto su Andrea Di Biase in modo compatto. In questo caso le parti sono inverse rispetto a Forlimpopoli: è il centrodestra ad aver recuperato la frattura che alle elezioni del 2019 portò alla presentazione di due liste afferenti alla stessa area e facendo perdere il centrodestra dove era stato sindaco Gian Luca Zattini, divenuto primo sindaco di centrodestra di Forlì dopo 49 anni di centrosinistra alla guida del capoluogo.

CIVITELLA - Salendo nella vallata del Bidente si ripresenta a Civitella Claudio Milandri, sindaco uscente e pronto, se eletto, al terzo mandato. Milandri è riuscito nuovamente a "blindare" la singolare formula politica "trasversale" che ha animato i 10 anni precedenti alla guida del comune di Civitella di Romagna. Su di lui, infatti, c'è il gradimento, nelle retrovie, sia di centrosinistra che di centrodestra, che gli riconoscono trasversalità civica. Ha annunciato la sua candidatura anche Pierangelo Bergamaschi, ex sindaco dal 2009 al 2014, per "dare ai civitellesi un'alternativa". Bergamaschi è stato sindaco del centrosinistra, ma in questo caso la sua corsa è in solitaria d è sostenuto da personalità storicamente del centrosinistra del paese. Si potrebbe proporre anche la candidatura del candidato sconfitto di 5 anni fa, Diego Lensi. Quindi con la possibilità di tre candidature in campo.

SANTA SOFIA - A Santa Sofia, la candidata del centrosinistra è l'assessora Ilaria Marianini, che gode dell'investitura del sindaco uscente Daniele Valbonesi, ex segretario territoriale del Pd. Si contrappone a lei Flavio Foietta, ex sindaco di Santa Sofia prima di Valbonesi (dal 2004 al 2014), anche lui di centrosinistra, per l'area cattolica moderata. L'ex sindaco per ora non gode del sostegno di nessun partito, ma mancando con ogni probabilità un candidato di centrodestra Foietta potrebbe intercettare questi voti.

PREDAPPIO - A Predappio la bagarre fa più politica. Si sfidano Roberto Canali, sindaco uscente di centrodestra, e Monica Fucchi, per Pd e centrosinistra. A differenza degli altri comuni, oltre al Pd a Predappio opera anche un gruppo locale più strutturato del Movimento 5 Stelle, che aveva formulato inizialmente la candidatura a sindaco per il centrosinistra del giovane Edoardo Rossi, poi sfumata. A Predappio annunciate anche altre due liste, rimaste però poi come "sospese": la lista "Cittadini del mondo" annunciata lo scorsa febbraio ma che poi non ha avuto alcun seguito, e la lista del partito della destra radicale "Movimento Indipendenza" di Gianni Alemanno.

ROCCA SAN CASCIANO - A Rocca San Casciano quadro ormai definito tra Elisa Deo, civica sostenuta dal centrosinistra (ex sindaca di Galeata per 14 anni) e Marco Valenti, ex segretario della Confartigianato di Forlì, ora in pensione, sostenuto dal centrodestra dopo la decisione di non ricandidarsi del sindaco uscente Pier Luigi Lotti.

PORTICO - Nel vicino piccolo comune di Portico il centrosinistra mette in campo Serena Bambi, segretaria del circolo Pd. Più magmatico il quadro degli altri candidati. Da una parte il sindaco uscente Maurizio Monti si ricandiderà, intercettando i voti più orientati al centrodestra, dall'altra dovrebbe scendere in campo, ancora una volta un ex sindaco, vale a dire Luigi Toledo, sindaco di Dovadola dal 1995 al 2002 e a Portico dal 2014 al 2019. A Portico è durata lo spazio di pochi giorni la possibile candidatura del presidente di Confcooperative Romagna Mauro Neri.

PREMILCUORE - Un altro piccolo comune che va al voto è Premilcuore: qui Roberto Freddi, segretario del circolo Pd, è il candidato del centrosinistra, mentre il centrodestra è spaccato - più per motivi di dissidi personali che di natura politica - tra le due annunciate candidature di Ursula Valmori, sindaca uscente e Sauro Baruffi, vicesindaco "silurato" da Valmori lo scorso anno. Entrambi gli esponenti politici sono di area Lega. Valmori gode dell'appoggio delle segreterie locali dei partiti di centrodestra, mentre Baruffi, che è anche consigliere provinciale per la Lega, potrebbe comunque intercettare un voto trasversale e di molti leghisti del paese.

MODIGLIANA - A Modigliana, infine, è certa la ricandidatura del sindaco di centrosinistra Jader Dardi, sindaco anti-malaffare (nei primi mesi del suo insediamento ha fatto partire una maxi-inchiesta giudiziaria sulla gestione dei lavori pubblici) e sindaco "simbolo" dell'alluvione, essendo Modigliana l'epicentro dell'evento alluvionale dell'anno scorso. Chiunque vincerà a Modigliana avrà il suo bel daffare nel comune sfigurato da settemila frane e con una ricostruzione che vede assegnati ad ora la cifra colossale di 104 milioni di euro. A sfidarlo dovrebbe essere Silvia Mazzoni, a capo di una lista civica in cui il centrodestra si potrebbe ritirare su un supporto più in secondo piano. Resta più incerta la Lega.



TREDOZIO - A Tredozio, infine, si ricandida la sindaca uscente ed ex deputata Simona Vietina, che corre per il terzo mandato. La sfida arriva da Giovanni Ravagli. Come per Civitella, intorno a Ravagli, che proviene dall'area di Forza Italia, si potrebbe creare un consenso trasversale di pezzi del centrodestra (Forza Italia e Fratelli d'Italia) e del centrosinistra, dando quindi priorità al civismo del candidato. E' più sostenuta dalla Lega, invece, Vietina, che comunque viene da 10 anni di amministrazione di Tredozio e anch'ella può contare su un consenso trasversale e sul civismo. Il prossimo sindaco di Tredozio, come a Modigliana, si troverà a gestire una complicata ricostruzione, in questo caso dopo il terremoto del 18 settembre scorso. Tredozio è il comune più colpito dal sisma, accanto a Rocca San Casciano.

I commenti

Come per ogni tornata amministrativa, non è stato facile per i partiti locali arrivare alla quadratura del cerchio. Commenta per esempio Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e deputato: "Si evidenzia nei piccoli comuni, non in tutti naturalmente, un fenomeno che sarà da studiare e analizzare. Assistiamo infatti a una sorta di arretramento delle forze politiche per lasciare il posto non tanto a un ‘civismo’ classico, come lo abbiamo inteso finora, ma addirittura a una ‘personalizzazione’ delle candidature e delle liste. Persone che si autocandidano, senza avere alle spalle un percorso politico o amministrativo o un partito consolidato, che aggregano intorno a sé, nella lista, sostenitori che provengono da esperienze politiche anche antitetiche tra loro. Un civismo estremo a cui auguro buona fortuna ma che potrebbe non dare i frutti sperati".

Ed ancora Morrone: "Per amministrare anche un piccolo comune ci vogliono capacità amministrative che non si inventano da un giorno all’altro. Dall’altro lato, ho notato anche un altro fenomeno opposto al precedente che mi trova molto critico. Molte persone capaci e esperte, già politicamente schierate, rinunciano a candidarsi in particolare nei comuni più piccoli per evitare problemi e un surplus di preoccupazioni. Il timore è che si lasci spazio all’antipolitica e al qualunquismo: l’arretramento dall’impegno socio-politico attivo è sempre una sconfitta".

Gessica Allegni, segretaria territoriale Pd, spiega: "Nei piccoli comuni è stata data massima autonomia decisionale ai circoli locali del Pd, con la creazione a volte anche di liste trasversali che premiano la buona amministrazione. C'è molto civismo e in quei casi il nostro appoggio richiede solo che i candidati si riconoscano nei valori democratici che sosteniamo. Nei Comuni più grandi, come Forlimpopoli, c'è stato un importante lavoro di ricostruzione dell'unità del Pd dove era venuta meno".