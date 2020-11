Candidato sindaco per due volte a Meldola: fissato l'ultimo saluto a Roberto Ghetti

Si terranno giovedì pomeriggio, alla chiesa di San Francesco di Meldola, i funerali di Roberto Ghetti, storico esponente di Forza Italia e candidato sindaco a Meldola nel 2004 e nel 2014. Il noto antiquario, che da tempo lottava contro una malattia, aveva 65 anni. La camera ardente è stata allestita presso l'istituzione "Drudi". Ghetti è stato il presidente del club Forza Silvio di Meldola e punto di riferimento dei berlusconiani in tutta l’area della valle del Bidente. Ha sposato la causa azzurra fin dal 1994.

"Ricordo con piacere le nostre chiacchierate - è il ricordo del sindaco Roberto Cavallucci, che ha conosciuto Ghetti sui banchi del Consiglio comunale -. Ci univa quella meravigliosa e conivolgente passione per la politica, per la cosa pubblica, per la nostra bellissima Città. Una Città a cui hai prestato tanto tempo, a cui hai dedicato un tratto della vita. Esprimo a tutta la tua famiglia il più sentito cordoglio a nome mio, dell'intera Amministrazione Comunale e di tutta la città di Meldola. Porteremo sempre con noi il tuo sorriso".