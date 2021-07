Musica, Bertinoro si candida ad ospitare l'Eurovision Song Contest 2022

C'è anche Bertinoro tra le candidate ad ospitare l’Eurovision targato Italia nel 2022. Sono 17 le candidate ufficiali che la Rai, insieme all’Ebu (Unione Europea di Radiodiffusione), dovrà valutare entro fine agosto. A rispondere all’annuncio per la manifestazione di interesse sono state – tra i capoluoghi di regione – le città di Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste. Tra i capoluoghi di provincia figurano Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo. Candidati anche i comuni di Acireale (Catania), Bertinoro (Forlì-Cesena), Jesolo (Venezia), Palazzolo Acreide (Siracusa), Sanremo (Imperia). Tutte le città che hanno presentato la candidatura riceveranno un documento più dettagliato con i requisiti necessari per partecipare. L’Eurovision, che torna in Italia dopo 31 anni grazie alla vittoria dei Måneskin, si svolgerà a maggio come di consueto. "La Romagna ha tutte le carte in regola per ospitare un evento così importante dal punto di vista organizzativo, logistico e dell'ospitalità - afferma il parlamentare Marco Di Maio -. Tutto il territorio, senza gelosie e inutili campanilismi, appoggi questa opportunità: che porterebbe benefici trasversali e notevoli per tutti".