Cane abbandonato sul balcone e con la museruola, scatta la denuncia per il proprietario

C'è un lieto fine per il cane di grossa taglia abbandonato dal proprietario sul balcone e con la museruola. La Polizia Locale è infatti intervenuta giovedì in un'abitazione nella zona del centro storico per soccorrere l'animale e accertare quanto accaduto, e quindi prendere il cane e portarlo al canile. Gli agenti sono intervenuti sulla scorta di una segnalazione giunta il giorno prima alla centrale operativa. Nel frattempo il caso è esploso con un post su Facebook che ha suscitato l'indignazione di centinaia di persone.

Ora il bellissimo “akita americano” è in buone mani. A segnalarlo è anche il vicesindaco Daniele Mezzacapo: “Grazie a una segnalazione giunta da parte di una cittadina attraverso Facebook che ha denunciato le gravi condizioni in cui risultava costretto un cane di razza akita americano, abbiamo immediatamente attivato la Polizia Locale. Gli agenti sono intervenuti sul posto e hanno riscontrato la veridicità di quanto segnalato e cioè la costrizione dell'animale in un piccolo terrazzo di una casa popolare. A quanto risulta dalla segnalazione, il cane sarebbe segregato in quel luogo estremamente limitato da molto tempo, notte e giorno, sottoposto alle intemperie e con la museruola per impedirgli di abbaiare”.

La Polizia Locale è quindi intervenuta assieme al servizio veterinario dell'Ausl. Gli agenti hanno fatto accesso in casa quando era presente il proprietario e quindi hanno prelevato il cane, non prima però di relazionare quanto accaduto ai fini della multa, ma anche della denuncia penale, che non è per maltrattamenti di animali ma per la custodia non idonea. E' stata disposta di conseguenza la sua custodia presso il Canile Comunale.