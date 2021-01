Cane cade in un pozzo e rischia di annegare: salvato dai Vigili del Fuoco

Un cucciolo di cane, caduto in un pozzo a circa quattro metri di profondità, è stato salvato dall'intervento dei Vigili del Fuoco. Il fatto è avvenuto giovedì mattina nella periferia di Forlì, in via Castel Leone. A dare l'allarme al 115 è stato il padrone stesso, un cacciatore: dalla sala operativa sono stati attivati due mezzi di soccorso e sette unità. L'animale, che ha rischiato di annegare, è stato liberato grazie all'intervento degli uomini del comando provinciale di viale Roma, che per la missione hanno adottato le tecniche di recupero speleo alpino fluviale (Saf). Una volta liberato, il cucciolo, sanguinante nelle zampe, è stato affidato al padrone, che ha provveduto al trasporto in un ambulatorio veterinario per le cure del caso.