Canone azzerato per le famiglie alluvionate nelle case popolari? Il Comune dice no: "Riduzioni graduali in base al disagio"

A distanza di oltre 4 mesi dall'alluvione restano criticità per la fruibilità delle case popolari danneggiate dall'acqua e dal fango. Ad essere stati colpiti sono stati gli immobili di via Autoparco, via Aquileia, corso Garibaldi e via del Portonaccio. Ed è in via Aquileia e via Autoparco che restano problemi maggiori: agli ascensori e alla fruibilità di alcuni locali interrati come garage e cantine.

Per questo, nel Consiglio comunale di lunedì pomeriggio, il consigliere di Forlì e Co Federico Morgagni ha chiesto l'azzeramento del canone di locazione da pagare da parte degli assegnatari degli alloggi. "Ci sono anche famiglie che sono stati per settimane senza acqua calda in casa, oppure persone con difficoltà a muoversi bloccate dalla mancanza dell'ascensore", ha spiegato. Lo ha fatto con un question time che, tuttavia, non ha incontrato risposta positiva da parte dell'amministrazione comunale.

Lo ha esplicitato l'assessora ai Servizi sociali Barbara Rossi che ricorda che, pur senza l'azzeramento del canone, sono stati applicate delle riduzioni parziali per le mensilità di disagio. “E' stato applicato il principio di gradualità nelle misure di compensazione, correlate a ciascuna tipologia di disservizio”, ricorda Rossi. Tuttavia, pur essendoci stati “diversi disservizi su pertinenze, parti comuni, funzionalità degli ascensori e funzionalità dell'acqua calda, risolti in modi e tempi differenti, in nessun caso l'alluvione ha interrotto l'uso delle abitazioni, dove le famiglie hanno continuato a vivere”.