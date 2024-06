Acqua e gas, nuove condotte in via Gorizia: definita la data dei lavori, come cambierà la viabilità

In concomitanza con la chiusura del periodo scolastico, dal 17 giugno avranno inizio i lavori per la posa delle nuove condotte di acqua e gas, a cura di Inrete Distribuzione Energia, la società del Gruppo Hera che gestisce l’attività di distribuzione del gas naturale, in via Gorizia, nel quartiere San Benedetto di Forlì. Gli interventi di riqualificazione delle reti interesseranno il tratto compreso tra la rotonda di via Monte San Michele e via Lughese e porteranno al rinnovamento di circa 800 metri di condotte e la sostituzione di oltre 45 allacci d’utenza. I lavori impegneranno l'intera carreggiata e sarà interdetta la circolazione veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso. Durante il cantiere, che avanzerà per tratte di 100 metri per volta per minimizzare i disagi alla viabilità, verrà garantito l'accesso alla viabilità alternativa nelle seguenti vie parallele: Monte Pasubio, Monte Cismon, Monte Sei Busi, Bainsizza, Carso, Domokos ed Edolo.

Le modifiche alle linee bus

Per quanto riguarda il trasporto pubblico di linea, il percorso della linea urbana 8 sarà adattato in modo flessibile alle varie fasi di avanzamento dei lavori, cercando di minimizzare i disagi per le zone residenziali. Durante la fase di chiusura del tratto di via Gorizia compreso tra via Monte San Michele e via Monte Pasubio, la linea sarà deviata in via Cadore confermando il capolinea di via Schio ma saltando le tre fermate di via Gorizia (Monte Pasubio, Carso e San Benedetto) e quella di via Lunga.

Quando la chiusura interesserà il tratto compreso tra via Monte Pasubio e via Domokos, la linea 8 percorrerà le vie Monte Pasubio, Scaldarancio, Valstagna e Domokos: lungo la deviazione saranno posizionate due coppie di fermate provvisorie in via Scaldarancio e in via Valstagna, sostitutive delle due fermate Monte Pasubio e Carso.

Infine, durante la chiusura del tratto di via Gorizia compreso tra via Domokos e via Lunga, gli autobus saranno deviati nelle vie Domokos e Val Posina e sarà ripristinato il servizio alle fermate Monte Pasubio e Carso, così da limitare a due (San Benedetto e Lunga) le fermate non servite. La linea extraurbana 153 (al servizio delle zone di Villafranca, Roncadello e Barisano) sarà invece deviata in via Cadore per tutto il periodo dei lavori, per garantire omogeneità agli orari di servizio.