Cantiere a rilento al polisportivo della Cava, il quartiere appronta un campo di calcio provvisorio

"Il comitato territoriale dei quartieri della zona-ovest, il comitato di quartiere Cava-Villanova e il centro sociale il Delfino seguono con attenzione la situazione e gli sviluppi legati al cantiere in corso per i lavori di interventi previsti al Polisportivo Monti. Lavori determinati dagli accordi fra il comune e alcune società , Around Sport, Uisp e Soggetel, per una gestione di 10 anni, un?area che dovrebbe vedere alcune trasformazioni di migliorie . Ora al momento la situazione ci presenta un campo da calcetto completato, e la vecchia struttura di copertura dei 2 campi da tennis in fase di smontaggio": a fare il punto della situazione sul cantiere sono i rappresentanti del quatiere.

"La nostra attenzione e preoccupazione si manifesta nel seguire e raccogliere le esigenze dei giovani ragazzi che giustamente cercano spazi di gioco e di svago a loro consoni, il calcio è uno di questi? commenta Maurizio Naldi rappresentante del Comitato Territoriale. "Con l?area del polisportivo Monti cantierizzata, ed in ulteriore chiusura alla frequentazione dei ragazzi per motivi ovvi di sicurezza legata ai lavori in ampliamento, si rende necessario un intervento. Ci siamo attivati come cittadini e rappresentanti del territorio e stiamo allestendo un altro campo da calcio nelle vicinanze in area parco Bertozzi , attraverso un patto di collaborazione con il comune di Forli dove chiediamo le reti per le due porte da calcio mentre come volontari avremo il compito degli sfalci erbosi e della sistemazione del campo.Ci sembra un atto utile ed indispensabile.I ragazzi hanno bisogno di spazi per condividere momenti di crescita ed aggregazione, non essere isolati, ma crescere in un contesto sano educante e sapere di essere seguiti? conclude Naldi.