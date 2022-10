Slitta la fine lavori dei Giardini Pubblici, il Pd: "Cantiere fermo". L'assessore: "Resta da restaurare solo l'area del belvedere"

La fine dei lavori in corso ai giardini pubblici di piazzale della Vittoria, l'area verde monumentale più antica della città, slitta alla fine di novembre, anche se resterà chiusa al pubblico la struttura del cosiddetto “belvedere” con l'annessa fontana. A dare i nuovi tempi è l'assessore ai Lavori Pubblici Vittorio Cicognani, sollecitato in consiglio comunale dal consigliere dem Jacopo Zanotti.

Zanotti ricorda che secondo le ultime previsioni date dalla giunta “il cantiere sarebbe terminato a metà settembre, ma ad oggi appare fermo e tutt'altro che concluso, col risultato che si è creata una situazione di degrado in una parte che dovrebbe essere un fiore all'occhiello della città”. “Il cantiere è lì da un anno ed è fermo”, critica Zanotti.

Circostanza però smentita da Cicognani: “Non è vero che i giardini sono chiusi, c'è una parte cantierata e non accessibile, ma il resto è fruibile”. Cicognani conferma che “c'è un ritardo di circa un mese e mezzo”. I tempi massimi stimati è di metà - fine novembre quando “sarà liberata l'area, ma resterà cantierato il belvedere, dove è in corso un restauro conservativo dei muri ottocenteschi e della fontana”. E aggiunge: “Stiamo già realizzando i bagni pubblici nuovi all'entrata di piazzale della Vittoria e poi ci sarà un intervento sulla parte arborea, con la creazione di due labirinti da 20 metri quadri per i bambini, visibili dal belvedere”.