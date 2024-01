Palazzo Studi, il cantiere terminerà a fine maggio: "Lavori da 1,2 milioni, una situazione incompiuta da decenni"

E' previsto entro la fine del mese di maggio il termine dei lavori di consolidamento degli intonaci esterni di Palazzo Studi, realizzato tra il 1934 e il 1941 e che ospita oltre duemila studenti e decine di aule. L’intervento, sollecitato per anni dalle direzioni scolastiche, dalle famiglie e dagli stessi studenti, è partito a settembre del 2022, per volontà della giunta Zattini che ha stanziato 1,2 milioni di euro di fondi comunali per l’avvio e il completamento dell’intera opera. "Lo stato di conservazione delle facciate di Palazzo Studi, al momento del nostro insediamento, era davvero pessimo. Gli intonaci erano compromessi e lo stabile era in parte prigioniero di transenne e impalcature - afferma l'assessore ai Lavori Pubblici, Vittorio Cicognani -. Dopo un’accurata intesa con la Soprintendenza, abbiamo dato il via all’opera di ripristino e riqualificazione di uno dei palazzi simbolo della nostra città".

"In totale, parliamo di una superficie complessiva di circa 1200 metri quadrati di facciate - rendiconta l'assessore -. Per ovviare allo stato di degrado degli intonaci esterni e la conseguente pericolosità di distacco di parti ammalorate, abbiamo eseguito specifici interventi di messa in sicurezza e consolidamento puntuale dei cornicioni realizzati in conglomerato cementizio ed in lastre di ardesia. Abbiamo inoltre previsto i ripristini delle parti delle facciate del fabbricato ammalorate realizzate in Travertino di Rapolano ed in litocemento come ad esempio i pilastri all'ingresso lato Icaro, le scalinate e le banchine delle finestre".

Conclude Cicognani: "L'amministrazione comunale ha messo mano a una situazione dimenticata e incompiuta da decenni, restituendo alla città un luogo simbolo della storia forlivese e uno tra gli edifici più importanti sotto il profilo educativo e in termini di visibilità. Il tutto, applicando le accortezze necessarie volte a garantire la piena fruibilità degli spazi e dei percorsi scolastici durante le lavorazioni di cantiere".