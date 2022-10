A San Martino una strada d'accesso ad una nuova casa toglierà parte del verde: la protesta dei residenti

I residenti di via Briganti, nel quartiere di San Martino, si sono svegliati con un’amara sorpresa: un cantiere inaspettato e del quale non avevano ricevuto nessuna comunicazione. Fin qui nulla di strano, se non fosse che molto presto per permettere la realizzazione di una strada interna di accesso ad un'abitazione verrà smantellata parte dell’area verde sotto casa. "Per permettere l’accesso dal retro, oltre all’ingresso già esistente su viale dell’Appennino, hanno iniziato i lavori martedì - protestano alcuni dei residenti della zona che si sono svegliati con il cantiere già avviato -. Il problema è che tolgono gran parte del verde limitrofo alle nostre palazzine e butteranno giù degli alberi per consentire la realizzazione di una strada praticamente a servizio della nuova abitazione".

Insomma, un nutrito gruppo di cittadini del quartiere non ci sta, specie perchè pare che il Comune abbia dato il proprio parere favorevole. "Tra l’altro, per consentire i lavori e la futura stradina di servizio, parte del verde confinante con alcuni giardini delle abitazioni vicine verrà meno - proseguono i residenti -. Non solo, parte del cordolo della pista ciclabile non ci sarà più e alcuni alberi verranno abbattuti". Il nutrito gruppetto, inoltre, ha mostrato il proprio scetticismo sullo stato dell’arte ad alcuni rappresentanti del comitato di quartiere, incontrati proprio nella serata di mercoledì. L’impegno, da parte dello stesso comitato di quartiere, è quello di informarsi con il Comune per capire meglio qual è la progettazione. Insomma, la rabbia da parte dei residenti è tanta.

"Siamo consapevoli del fatto che probabilmente le cose non cambieranno dal momento che il cantiere è già avviato - concludono gli abitanti della zona -, ma la situazione ci lascia molto perplessi. La cosa che dà più fastidio è il fatto che si fa di tutto per incentivare la realizzazione di aree verde, ci si riempie la bocca di tante belle parole e poi alla fine dove già esistono parchetti e sono stati piantumati alberi vengono abbattuti per lasciare spazio, in questo caso, alla realizzazione di una strada che sarebbe di servizio solamente a quell’abitazione in particolare. Un controsenso".