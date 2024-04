Tangenziale, lavori sulla rete dell'acquedotto di San Martino in Strada: possibili interruzioni idriche

Martedì 9 aprile, per l’intera giornata a partire dalle ore 8 e fino alle 17, Hera eseguirà dei lavori sulla rete acquedotto in Via Fratelli Cangini a San Martino in Strada. Per consentire l’intervento, propedeutico alla realizzazione Anas del terzo Lotto della Tangenziale Est di Forlì, e i necessari ripristini, la viabilità sarà interclusa fino a giovedì 11 aprile tra le vie Ubertina e Grazia Deledda, compreso l’incrocio con quest’ultima A seguito dei lavori potrebbero verificarsi delle interruzioni dell’erogazione idrica nelle vie Fratelli Cangini, Bruno Cantarelli e Giorgio Ambrosoli o verificarsi degli abbassamenti di pressione o alterazione del colore dell’acqua, di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico.

Le utenze interessate dall’intervento che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Il servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta: per attivarlo o cambiare i propri riferimenti, accedere al sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua. In caso di imprevisti o maltempo i lavori verranno rinviati al giorno successivo. L’azienda assicura "di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione".