Cantieri a Meldola, sopralluoghi del sindaco Cavallucci: il punto sui lavori, anche anti-alluvione

Sopralluogo del sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci, in prossimità del fiume Ronco, dove la Regione Emilia-Romagna è impegnata interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione idraulica. "Sono poi andato all'area sportiva dove sono iniziati i lavori di realizzazione dell’argine tra i due campi per mettere in sicurezza dal punto di vista idraulico, rispetto ad un evento alluvionale come quello del maggio scorso, l’intera area residenziale di Via Trieste che era stata allagata - osserva il primo cittadino -. Ho visto anche i lavori di rifacimento del campo da calcio “Tonino Pantieri” che stiamo realizzando per i nostri ragazzi che praticano lo sport del calcio. Infine mi sono fermato al Ponte dei Veneziani, un monumento della città, dove sono stati completati i lavori di asfaltatura".