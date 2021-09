Caos dopo il nubifragio: via Bertini è un fiume d'acqua. Anche un albero caduto. Disagi in Tangenziale

Il nubifragio che si è abbatutto giovedì mattina, poco dopo le 7, su Forlì ha mandato in tilt la circolazione stradale. Incandescente il centralino della sala operativa del 115, per richieste d'intervento per allagamenti, rami pericolanti o caduti. Il forte temporale ha infatti causato il crollo di un albero in via Bertini, poco dopo via Marsiglio da Padova, a circa 500 metri dalla rotonda della Fiera. Allagato anche un tratto di via Bertini, tra via Solombrini e la rotonda di via Orceoli, con l'acqua a livello del marciapiede. Stessa fotografia in via Balzella, dove un tratto dell'arteria si è trasformato in un corso d'acqua. Le caditoie non sono riuscite infatti ad assorbire tutta l'acqua caduta in pochi minuti. Peggio è andata in via Copernico, con due auto sommerse all'altezza del sottopasso dell'Asse di Arroccamento.

Sirene in città tra Vigili del Fuoco e forze dell'ordine impegnate su numerosi interventi. Anche per scantinati e garage allagati. Mattinata di caos anche lungo la Tangenziale, per un incendio di un'auto nel tratto tra l'autostrada A14 e lo svincolo per Coriano direzione aeroporto. In direzione monte la superstrada è stata inoltre chiusa all'altezza dello svincolo di viale Roma per allagamenti in corrispondenza del sottopasso. Sul posto gli operatori dell'Anas. Incidente anche lungo l'Asse di Arroccamento direzione zona industriale, in corrispondenza del chilometro 6,500, a causa di un tamponamento fra più veicoli all’interno della galleria Ravegnana.

Lo svincolo è stato chiuso in corrispondenza dell'uscita di via Ravegnana, prima della galleria. Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Code ed incollonamenti nei pressi delle scuole, con lunghe file di auto. Segnalati anche micro tamponamenti.

Il violento nubifragio di giovedì, la cronaca

- Temporale si abbatte in città: caduti oltre 40 millimetri di pioggia, tanti disagi

- In Tangenziale: tamponamento multiplo in galleria

- In Tangenziale: auto in fiamme

- La paura viene dal cielo: fulmine innesca un incendio