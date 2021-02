Caos in un condominio, uomo perseguita la ex compagna: la Polizia interviene e lo arresta

L’arresto è stato convalidato dal giudice Di Giorgio il quale, concordando con le risultanze investigative e accogliendo le richieste del Pubblico Ministero Fabio Magnolo, ha disposto gli arresti domiciliari per il 47enne in una località del comprensorio forlivese

Un 47enne residente a Forlì è stato arrestato dalla Polizia per il reato di stalking e lesioni personali, commessi nei confronti della ex compagna. L’intervento è scaturito dopo alcune segnalazioni giunte al 112 da parte della vittima e altri condomini, circa la presenza dell'uomo in forte stato di agitazione all'interno degli spazi condominiali. Il 47enne continuava insistentemente a suonare e bussare alla porta della donna, al fine di farsi ricevere per ottenere chiarimenti sulla fine della loro relazione.

Al sopraggiungere della pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, l’individuo si è nascosto dentro un appartamento situato nello stesso stabile, occupato da un suo conoscente che, ignaro di quanto stesse succedendo lì vicino, lo aveva fatto entrare in casa. Prontamente, gli agenti lo hanno catturato e accompagnato in Questura.

La donna, dopo avere raccontato quanto appena accaduto, ha riferito agli agenti di aver sporto denuncia proprio il giorno prima in relazione a diverse azioni persecutorie del 47enne nei suoi confronti. Tra queste anche un'aggressione avvenuta dentro la sua abitazione in occasione di una lite per motivi di gelosia, a seguito della quale aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 12 giorni.

L’arresto è stato convalidato dal giudice Di Giorgio il quale, concordando con le risultanze investigative e accogliendo le richieste del Pubblico Ministero Fabio Magnolo, ha disposto gli arresti domiciliari per il 47enne in una località del comprensorio forlivese.