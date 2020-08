Capannone agricolo in fiamme nel cuore della notte: bruciati fieno ed attrezzi

Si è reso necessario l'intervento di tre mezzi dei Vigili del Fuoco per estinguere un incendio divampato nella tarda serata di domenica in un capannone di un'azienda agricola, a Seggio di Civitella. All'interno vi erano attrezzature e fieno. Il personale del comando provinciale di Viale Roma ha operato per diverse ore prima di aver ragione sulle fiamme. Ma il rapido intervento del personale del 115 ha evitato l'estensione delle lingue di fuoco e danni ben più peggiori. Al vaglio le cause che hanno innescato il rogo. Fortunatamente non vi sono stati feriti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Foto di repertorio