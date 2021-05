Capannone in fiamme, animali morti bruciati: operazioni di bonifica alla luce del sole

Sono proseguite anche lunedì le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del fienile interessato da domenica sera da un incendio costato la vita a diverse scrofe e piccoli maialini. Lunedì mattina il comando centrale dei Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena ha disposto l'invio del Gruppo Operativo Speciale del Movimento Terra (Gos), per l'opera di bonifica dell'area. Il rogo è divampato intorno alle 21 a circa 2 chilometri dal centro abitato, a Nespoli, poco prima del ponte della Tombina provenendo da Forlì.

Ad essere interessato dal rogo un capannone con fieno all'interno del quale vi erano anche delle scrofe e maialini. Alcuni degli animali sono purtroppo deceduti, mentre tre sono stati tratti in salvo. Sul posto sono intervenute tre squadre del comando provinciale Vigili del fuoco di Forlì Cesena ed una squadra del distaccamento Volontari di Civitella, che hanno operato per tutta la notte per spegnere le fiamme. Presenti per i rilievi di legge i Carabinieri.