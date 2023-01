E' nata ad inizio del 2022: l'associazione "Capire la Musica" ottiene fondi dal Ministero

Importante riconoscimento per l'associazione culturale forlivese "Capire la Musica", che ha ottenuto recentemente dal Ministero della Cultura un significativo contributo per le sue attività. La realtà, nata all'inizio del 2022, è tra due emiliano-romagnole che hanno ottenuto il finanziamento (al Mic erano state inoltrate circa 400 domande per ottenere i fondi). "Capire la Musica” ha sede a Bertinoro: presidentessa è Serena Tirapani, da anni impegnata con l'Ufficio Viaggi Internazionali e Pellegrinaggi della Diocesi di Ravenna e poi con l'Opera di Religione della Diocesi di Ravenna, mentre il vicepresidente è invece il cervese Matteo Collini, attivo nel mondo della musica dal vivo ma esperto di organizzazione musicale (dell’Associazione fanno parte tra gli altri Serena Belladelli, che opera direttamente su Forlì, e i giovanissimi Amir Abd El Rahman e Serena Costa).

"Dal punto professionale - afferma Tirapani - mi sono occupata negli anni di rapporti con molti Paesi, particolarmente con la Terra Santa, anche collaborando all’organizzazione di tournée musicali e concerti. Ma anche le Basiliche Ravennati, in alcune delle quali si entra pagando un biglietto, hanno profondi rapporti con il mondo dell'Arte e della Musica, oltre che con i Musei e le Mostre Di qui l'idea di una associazione che possa collaborare con le realtà esistenti a Forlì, soprattutto con il Liceo Canova, con l'Istituto Masini, con l’Accademia InArte, per favorire la realizzazione di eventi particolari che possano coniugare musica e formazione, musica e arte, musica e religione".

Negli ultimi mesi sono stati organizzati seminari, concerti, lezioni e attività collaterali a Forli’,Ravenna, Brisighella, Tredozio, Portico di Romagna, Casola Valsenio e Cervia. Nel 2022 Capire la Musica ha partecipato ad alcune iniziative che a Forlì hanno avuto molto successo: la più importante il Corso di Perfezionamento di strumenti ad arco tenuto dal 23 luglio al 7 agosto all'istituto Masini dalla Scuola Italiana d'Archi insieme a grandi musicisti quali Stefano Pagliani, Augusto Vismara, Ilya Grubert e Andrea Nannoni.

"Hanno partecipato ai corsi circa 80 studenti paganti, provenienti da tutto il mondo, che per due settimane hanno vissuto a Forlì, lasciando quindi nel territorio risorse importanti per il settore dell’accoglienza, della ristorazione e degli alberghi - continua la presidentessa - e i numerosi concerti organizzati con i partecipanti dei corsi sia al Masini che all’Arena San Domenico sono stati frequentatissimi. Spero quindi che l’iniziativa possa ripetersi anche nel 2023". Capire la Musica ha poi partecipato all’organizzazione internazionale del Concerto di Natale Forlì-Betlemme del dicembre scorso e in questi giorni sta collaborando al prossimo concerto di Pasqua, che porterà a Forlì 130 esecutori per lo Stabat Mater di Rossini, in collaborazione con la Accademia Chigiana di Siena e il Cidim-Comitato Italiano Nazionale Musica. C

“Alla fine di gennaio stiamo organizzando un interessantissimo seminario sulla Musica Elettronica con Nicola Sani e Alvise Vidolin, due figure storiche della musica italiana dei nostri anni: avremmo voluto realizzarlo a Forlì ma è stato impossibile per mancanza di spazi adatti e lo abbiamo spostato al Conservatorio di Cesena, ma ci piacerebbe in futuro realizzare altre nostre idee: ad esempio dare attenzione ai rapporti tra Antonio Canova e la musica del suo tempo.”

In questi giorni Capire la Musica sta collaborando con il Comitato ForLibano per una tournée della Young Musicians European Orchestra che avrà luogo nel marzo prossimo in Libano con concerti a Tiro e a Beirut, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Ministero degli Esteri, l’Ambasciata d’Italia a Tiro e la Municipalità di Tiro, legatissima alla Città di Forlì per i numerosi progetti di solidarietà e di amicizia che uniscono le due città.